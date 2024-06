Alantoina to niezwykle ceniony składnik, który znalazł swoje zastosowanie w wielu preparatach przeznaczonych do pielęgnacji wrażliwej skóry. Charakteryzuje się właściwościami:

Alantoina jest bardzo bezpieczna i może być stosowana zarówno przez kobiety w ciąży, jak i noworodki. To także częsty składnik kremów przeznaczonych dla alergików.



Maść z alantoiną nie tylko nawilża skórę, ale również wspomaga regenerację naskórka oraz działa przeciwzapalnie. Te właściwości sprawiają, że jest to idealny kosmetyk do pielęgnacji skóry po depilacji. Co więcej, maść można stosować nie tylko po depilacji, ale także przed nią, co pomaga w złuszczaniu martwego naskórka i przygotowaniu skóry do zabiegu. Dzięki temu skóra staje się gładsza.



Maść z alantoiną jest powszechnie dostępna w aptekach oraz sklepach i kosztuje zaledwie kilka złotych.