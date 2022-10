Domowa pielęgnacja na zmarszczki

Uroda Kosztuje 4 zł, a na pięty działa jak tarka! Gładkie jak u niemowlaka Kobiety po 50. roku życia zauważają, że ich skóra zaczyna opadać, traci jędrność, a na twarzy pojawia się coraz więcej zmarszczek. Spowodowane jest to przede wszystkim obniżoną produkcją kolagenu oraz elastyny. W pozbywaniu się oznak starzenia niektóre panie sięgają po pomoc specjalistów i korzystają z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Warto jednak mieć na uwadze, że istnieją triki dla kobiet 50+, które pomagają w pozbywaniu się zmarszczek.

Główną rolę odgrywa dokładnie dobrana do potrzeb skóry pielęgnacja. Niezbędną są przede wszystkim odżywcze, regenerujące i nawilżające produkty, które poprawią kondycję skóry. Warto więc sięgać po kremy oraz inne kosmetyki zawierające m.in. kwas hialuronowy, niacynamid, ceramidy, peptydy, retinol oraz witaminę C.

Ponadto bardzo ważne jest stosowanie kremów z filtrami przeciwsłonecznymi. To właśnie one powinny stanowić podstawę rutyny pielęgnacyjnej, ponieważ są uznawane za najlepsze kosmetyki, które działają przeciwstarzeniowo. Kremy SPF należy aplikować codziennie przez cały rok, nie tylko latem. Wszystko przez to, że o każdej porze roku jesteśmy narażeni na negatywne działanie promieni słonecznych.

Zdjęcie Główną rolę odgrywa dokładnie dobrana do potrzeb skóry pielęgnacja / 123RF/PICSEL

Triki, które pomogą pozbyć się zmarszczek

Poza tym w ostatnim czasie sporym zainteresowaniem cieszą się domowe zabiegi, które w prosty sposób pomagają zadbać o kondycję skóry. Jest to m.in. masaż twarzy jadeitem lub płytką gua sha, a także joga twarzy oraz kinesiotaping estetyczny.

Dzięki nim można m.in. wygładzić i ujędrnić skórę, pozbyć się obrzęków oraz opuchlizny, a także zniwelować drobne zmarszczki. Trzeba jednak pamiętać, że przeciwskazaniem do wykonywania tych zabiegów jest m.in. aktywny trądzik, choroby bakteryjne, grzybicze i wirusowe skóry oraz stany zapalane. Ponadto masaże nie są wskazane osobom borykającym się z zakrzepicą oraz nadciśnieniem tętniczym.

