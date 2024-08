Olej z nasion chia można stosować na twarz na różne sposoby, dostosowując aplikację do specyficznych potrzeb skóry. Jednym z popularnych zastosowań jest używanie go jako serum nawilżającego. Po dokładnym oczyszczeniu skóry wystarczy nałożyć kilka kropli oleju na twarz i delikatnie wmasować, aż skóra go wchłonie. Ze względu na lekką konsystencję, olej z nasion chia szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu, co czyni go idealnym do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem. Dodatkowo można wzbogacić działanie ulubionego kremu nawilżającego, dodając do niego kilka kropli tego oleju przed aplikacją.