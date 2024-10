Co dzieje się z włosami, gdy pocierasz je ręcznikiem?

Zdrowe i piękne włosy są prawdziwą ozdobą i marzeniem wielu z nas. Nic więc dziwnego, że przykładamy dużą wagę do ich pielęgnacji. Stosujemy odpowiednio dobrane kosmetyki i zdrowo się odżywiamy. Często również przyjmujemy suplementy, które mają pomóc naszym włosom, aby rosły mocne i gęste.

Okazuje się jednak, że nasze codzienne nawyki mogą sprawić, iż pasma nadal będą szorstkie, matowe i łamliwe a dodatkowo będą się nadmiernie puszyć.

Jednym z powszechnych nawyków, który często stosujemy zupełnie nieświadomie, jest pocieranie mokrych włosów ręcznikiem. Chociaż wydaje się to dobrym sposobem na pozbycie się z nich nadmiaru wody, a co za tym idzie - ich szybsze wysuszenie, to czynność ta bardzo negatywnie wpływa na kondycję naszych pasm. Mokre włosy są bowiem dużo bardziej podatne na uszkodzenia z powodu otwartych łusek na ich powierzchni. Dlatego tak ważne jest, aby z włosami po umyciu obchodzić się niezwykle delikatnie,

Jak pocieranie włosów ręcznikiem wpływa na kondycję włosów?

Zniszczenie łusek włosa - łuski włosów, które tworzą jego zewnętrzną warstwę, mają za zadanie chronić wewnętrzną strukturę włosa. Mokre pasma mają rozchylone łuski, co sprawia, że są bardziej podatne na uszkodzenia. Intensywne pocieranie ręcznikiem powoduje tarcie, które może uszkodzić te łuski, prowadząc do matowości i szorstkości włosów.

Łamliwość i rozdwajanie końcówek - pocieranie ręcznikiem może prowadzić do nadmiernego naprężenia włosów, co skutkuje ich łamliwością. Na uszkodzenia narażone są szczególnie końcówki, które mają tendencję do rozdwajania się. Takich rozdwojonych końcówek nie “naprawi" nam żadne serum lub olejek. Jedynym sposobem na ich pozbycie się jest po prostu obcięcie włosów. Puszenie się włosów - tarcie wywołane przez pocieranie włosów ręcznikiem prowadzi do ich puszenia się. Szczególnie u osób z włosami kręconymi lub falującymi. Włosy mogą stracić swoją gładkość i wyglądać na niesforne, co w rezultacie będzie prowadzić do problemów z ich późniejszą stylizacją. Osłabienie struktury włosa - włosy pocierane ręcznikiem mogą stracić swoją naturalną elastyczność i sprężystość, co sprawia, że stają się bardziej podatne na łamanie się nie tylko podczas suszenia, ale także w trakcie szczotkowania czy stylizacji.

Jaki ręcznik wybrać, aby zminimalizować uszkodzenia?

Czy wobec tego każdy kontakt włosów z ręcznikiem grozi ich uszkodzeniem? Oczywiście, że nie. Włosy możemy owinąć w ręcznik, tworząc turban, dzięki czemu faktycznie pozbędziemy się nadmiaru wody. Ważne jest jednak, aby nie pocierać włosów ręcznikiem.

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia włosów podczas osuszania, istotne jest również to, jaki ręcznik wybierzemy. Dla naszych włosów najlepszy będzie:

Ręcznik z mikrofibry - mikrofibra to idealny materiał do osuszania włosów. Jest znacznie delikatniejsza niż tradycyjne bawełniane ręczniki, a jednocześnie bardzo dobrze wchłania wilgoć. Ręcznik z mikrofibry nie wymaga intensywnego pocierania włosów, co redukuje tarcie i zmniejsza ryzyko uszkodzeń łusek włosa. Bawełniany T-shirt - jeśli nie masz pod ręką ręcznika z mikrofibry, doskonałą alternatywą może być miękki bawełniany T-shirt. Tkanina bawełniana jest delikatna dla włosów, a dodatkowo, dzięki swojej miękkości, minimalizuje tarcie i nie powoduje puszenia się włosów. Używanie bawełnianego podkoszulka do osuszania pasm jest polecane przez wiele włosomaniaczek. Ręcznik bambusowy - ręczniki wykonane z włókien bambusowych są miękkie i delikatne dla włosów, a jednocześnie mają doskonałe właściwości chłonące. Bambus jest również naturalnym materiałem antybakteryjnym, co dodatkowo wspomaga zdrowie skóry głowy. Ręcznik z jedwabiu lub satyny - choć rzadziej spotykane, jedwabne lub satynowe ręczniki są bardzo delikatne dla włosów i pomagają zapobiegać puszeniu. Włókna te, podobnie jak w przypadku satynowych poszewek na poduszki, zmniejszają tarcie, co chroni włosy przed uszkodzeniami. Minusem jest oczywiście ich bardzo wysoka cena, która sprawia, że niewiele osób może sobie na nie pozwolić.

Jak prawidłowo obchodzić się z mokrymi włosami?

Jak już wspomnieliśmy mokre włosy są bardzo podatne na uszkodzenia. Jeśli nie będziemy obchodzić się z nimi delikatnie i nie pozbędziemy się kilku szkodliwych nawyków nawet staranna pielęgnacja, wykonywana wysokiej jakości kosmetykami, może nie przynosić pożądanych efektów. Na co powinniśmy więc zwrócić szczególną uwagę?

1. Delikatne osuszanie ręcznikiem

Zamiast intensywnie pocierać włosy, delikatnie osuszaj je ręcznikiem. Oto jak to zrobić:

Po umyciu włosów delikatnie wyciśnij nadmiar wody dłońmi, unikając skręcania lub wykręcania włosów, co mogłoby je osłabić.

Nałóż ręcznik z mikrofibry lub bawełniany T-shirt na włosy i delikatnie dociskaj, aby pozbyć się nadmiaru wody. Skoncentruj się na delikatnym odciskaniu, a nie pocieraniu, aby zminimalizować tarcie.

Jeśli masz długie włosy, możesz owinąć je ręcznikiem jak turban, ale pamiętaj, aby nie skręcać go zbyt mocno.

2. Uważaj na turban

Nie przetrzymuj turbanu z ręcznika na głowie dłużej niż kilka minut. Ten czas w zupełności wystarczy, aby materiał wchłonął nadmiar wody. Przetrzymywanie ręcznika na głowie przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut prowadzi do szybszego przetłuszczania się włosów oraz zwiększa ryzyko pojawienia się łupieżu.

3. Wybierz dobrej jakości szczotkę lub grzebień

Kiedy twoje włosy będą już wstępnie osuszone pora na ich rozczesanie. Używaj do tego dobrej jakości szczotek lub grzebieni z szerokimi zębami. Włosy rozczesuj od dołu, a jeśli masz gęste włosy podziel ja na partie. Przed rozpoczęciem rozczesywania możesz też spryskać włosy odżywką w sprayu, która ułatwi rozczesywanie i zapobiega uszkodzeniom.

4. Susz włosy suszarką

Chociaż przez wiele lat utarło się, że suszarka niszczy włosy, ostatnie badania zupełnie obaliły tę tezę. Okazuje się bowiem, że suszenie włosów chłodnym nawiewem jest dla włosów znacznie zdrowsze niż pozostawienie ich do naturalnego wyschnięcia.

Nie musisz więc obawiać się używania suszarki. Pamiętaj jednak o kilku prostych zasadach:

Przed suszeniem nałóż na włosy serum , które nie tylko wygładza włosy, ale również nabłyszcza je i zapobiega ich puszeniu się. Nie zapomnij też o zastosowaniu termoochronnego sprayu.

Ustaw suszarkę na najniższą temperaturę lub wybierz opcję suszenia zimnym powietrzem, jeśli twoja suszarka taką posiada. Zimne powietrze zamyka łuski włosa, co pomaga zachować gładkość i połysk.

Trzymaj suszarkę w odległości co najmniej 15-20 centymetrów od włosów i przesuwaj ją wzdłuż włosów, aby uniknąć przegrzania jednego miejsca.

Podziel włosy na sekcje, aby dokładnie i równomiernie wysuszyć całą fryzurę bez nadmiernego narażenia na gorące powietrze.

5. Nigdy nie chodź spać z mokrymi włosami

Śpiąc z mokrymi włosami, podobnie jak w przypadku pocierania ich ręcznikiem, narażamy je na uszkodzenia. Podczas snu wilgotne pasma będą ocierać się o poszewkę co doprowadzi do naruszenia ich delikatnej struktury. Dodatkowo mokra poduszka to również idealne środowisko do rozwoju dla różnego rodzaju bakterii. Mogą one nie tylko przyczynić się do powstawania łupieżu czy podrażnień na skórze głowy, ale być też przyczyną pogorszenia się stanu naszej cery.

