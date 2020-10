Zdradzamy, jak podnieść skuteczność dobroczynnego wpływu oleju na włosy

Olejki stały się niezawodnym i bardzo uniwersalnym elementem codziennej pielęgnacji. Z powodzeniem możemy wykorzystać je zarówno, kiedy chcemy odżywić nasze ciało, jak również włosy. W tym ostatnim wypadku warto połączyć moc olejków z siłą ciepła.

Zdjęcie Jeśli włosy są cienkie, lepiej przed nałożeniem olejku zmoczyć je /123RF/PICSEL

Olejowanie na ciepło to prosta kuracja, która polega na użyciu rozgrzanego olejku do odżywienia włosów od nasady aż po same końce. Ciepło pomaga uczynić olej bardziej skutecznym środkiem pielęgnacyjnym.

Reklama

- Kiedy nakładasz gorący olejek od skóry głowy aż po same końce, pasemka są w stanie wchłonąć do 40 proc. więcej składników odżywczych zawartych w olejkach, niż ma to miejsce w trakcie zwykłej aplikacji - wyjaśnia na łamach "Well&Good" fryzjerka Malaika Frazier.

Należy jednak dopasować określony typ olejku do swoich włosów. Jeśli odczuwamy nadmierne swędzenie skóry głowy, a włosy mają tendencję do nadmiernego przetłuszczania się, warto wybrać olejek miętowy. Ma on właściwości oczyszczające i skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, utrudniając ich ponowne przywieranie. Olejek arganowy, nazywany płynnym złotem, doskonale wygładza i nawilża włosy, równocześnie stymulując ich wzrost. Jeśli natomiast problemem są puszące się, naelektryzowane włosy pomocny może okazać się olejek z awokado.

W jakim przypadku zalecany jest zaś olej kokosowy? Ten olejek warto wybrać, jeśli włosy potrzebują nawilżenia, wygładzenia i stymulacji wzrostu. Przychylnym okiem warto też spojrzeć na oliwę z oliwek, która dodaje włosom blasku, sprawia, że są miękkie, a jej regularne stosowanie pozwala również chronić włosy przed uszkodzeniami. Doskonałą odżywką będzie również olej migdałowy. Jest bowiem źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 i zawiera również witaminę E, które pozwalają wzmocnić i odżywić włosy. Jeśli natomiast obawiamy się nadmiernego wypadania włosów, tu sprawdzi się olejek rozmarynowy. Badania wykazały, że codzienne wmasowywanie w skórę głowy tego olejku może chronić przed wypadaniem włosów i wspomagać ich wzrost.

Decyzja o tym, czy zabieg olejowania włosów na ciepło wykonamy na mokre, czy suche włosy, zależy od ich rodzaju. Jeśli włosy są wyjątkowo grube lub suche, stylista fryzur celebrytów Tippi Shorter radzi, aby taki zabieg wykonać na suchych włosach. Jeśli jednak są cienkie, lepiej przed nałożeniem olejku zmoczyć je.

- Olej ma być przyjemnie ciepły, ale nie gorący. W zależności od tego, ile troski i odżywienia potrzebują włosy, możemy olejek pozostawić na 10-15 minut, przed regularnym myciem lub pozostawić na noc - proponuje Frazier, dodając, że doskonałą techniką w tym wypadku jest podzielenie włosów na mniejsze pasma i nakładanie olejku pasmo po paśmie, od nasady, aż po końce. Dodatkowo możemy wykonać delikatny masaż głowy. Na koniec zakładamy czepek i owijamy włosy ręcznikiem. Po zakończonej kuracji myjemy włosy.