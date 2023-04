Spis treści: 01 Co to jest pak choi?

02 Pak choi - właściwości

03 Pak choi jada najstarszy neurolog na świecie. Twierdzi, że zawdzięcza jej zdrowie

04 Przeciwnowotworowe działanie kapusty pak choi

05 Co można zrobić z kapusty pak choi? Czy pak choi można jeść na surowo?

06 Jak przyrządzić kapustę pak choi?

07 Surówka z pak choi do obiadu - przepis

Co to jest pak choi?

Pak choi to znana już od 1500 lat odmiana kapusty - warzywa z rodziny krzyżowych. Jest odpowiednikiem "pekińskiej", a w przeciwieństwie do klasycznej białej kapusty nie tworzy główek - składa się z podłużnych, kruchych i soczyście zielonych liści. Ponadto jest delikatna w smaku, nie trzeba jej zbyt długo gotować - wystarczy samo obsmażenie lub też zblanszowanie.

Czytaj również: Kapusta kiszona na ciepło - doskonały dodatek do obiadu

Reklama

Pak choi - właściwości

Zdjęcie Kapusta pak choi / 123RF/PICSEL

Kapusta pak choi pochodzi z Chin, jednak w Europie ostatnimi czasy staje się coraz bardziej popularna i chętnie wykorzystywana do potraw. Poza tym, że jest pyszna i niskokaloryczna, ma też sporo właściwości zdrowotnych. Chińczycy uważają, że regularne jej spożywanie sprzyja zdrowiu i długowieczności. Pak choi to skarbnica:

witamin: A, E, C, K

witamin z grupy B

wapnia, żelaza, magnezu, potasu czy fosforu

Ponadto kapusta pak choi:

doskonale wpływa na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy

wspiera prawidłową kondycję skóry i paznokci

jest źródłem błonnika, a więc reguluje pracę jelit

wspomaga metabolizm, zaleca się jej jedzenie osobom dbającym o linię

Pak choi jada najstarszy neurolog na świecie. Twierdzi, że zawdzięcza jej zdrowie

Pak choi to bez wątpienia wyjątkowe warzywo, bogate w silne antyoksydanty, które mogą hamować rozwój lub zmniejszać stany zapalne w organizmie. Tym samym regularne jej jedzenie minimalizuje ryzyko wystąpienia nowotworów, a jak twierdzą niektórzy, przyczynić się może również do dłuższego życia.

Takiego zdania jest m.in. dr Howard Tucker - najstarszy neurolog na świecie, 100-latek będący aktywnym zawodowo. On i jego 90-letnia żona - również lekarka, nie stronią od zielonych warzyw, a kapusta pak choi gra pierwsze skrzypce w ich codziennym jadłospisie.

Instagram Post Rozwiń

Dr Tucker, który znalazł się w Księdze Rekordów Guinnesa, jest pewien, że to, co może człowiekowi zapewnić długowieczność, to przede wszystkim zdrowa dieta.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: 10 niesamowitych właściwości zdrowotnych kapusty

Przeciwnowotworowe działanie kapusty pak choi

Zdjęcie Pak choi zawiera silnie działający, antynowotworowy związek - sulforafan / 123RF/PICSEL

Korzyści, jakie przynosi jedzenie kapusty pak choi, są nieocenione. Główną jednak jej zaletą, dzięki której chroni ludzki organizm przed szkodliwymi toksycznymi związkami, jest fakt, że warzywo to zawiera jeden składnik o silnym działaniu antyrakowym. Chodzi o sulforafan.

Udowodniono to dzięki badaniom opublikowanym na łamach "Aging-US" . Dr Ingrid Herr z Uniwersytetu w Heidelbergu podał, że jedzenie kapusty pak choi nie tylko może chronić przed zachorowaniem na nowotwory, ale również wpłynąć korzystnie na długość życia. Sulforafan w niej zawarty niweluje bowiem stany zapalne i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Badacze podali też kilka innych korzyści zdrowotnych, które przynosi spożywanie kapusty pak choi:

za sprawą kwercetyny zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych - nie tylko nowotworów, ale także chorób serca, miażdżycy czy cukrzycy typu 2

wpływa na prawidłowe ciśnienie krwi

wzmacnia odporność organizmu

Co można zrobić z kapusty pak choi? Czy pak choi można jeść na surowo?

Zdjęcie Pak choi świetnie sprawdzi się jako składnik zup, sałatek, surówek czy dań na ciepło / 123RF/PICSEL

Z kapusty pak choi można przygotować smaczną surówkę, sprawdzi się też jako dodatek do głównego dania, ale także przystawka czy kolacja na ciepło. Przyrządza się z niej również pyszne i aromatyczne zupy. Pak choi można więc jeść zarówno na surowo (w tym przypadku warto wcześniej sparzyć ją gorącą wodą), ale również w formie duszonej, gotowanej czy smażonej.

Jak przyrządzić kapustę pak choi?

Tak jak w przypadku innych odmian kapusty, na początku trzeba odciąć głąb i uwolnić liście. Następnie należy je umyć pod bieżącą wodą, sparzyć wrzątkiem i osuszyć. Tak przygotowaną kapustę możemy następnie wykorzystać do dowolnej potrawy.

Surówka z pak choi do obiadu - przepis

Składniki kapusta pak choi - 3 sztuki

1 średnia cebula

4 łyżki sosu sojowego

2 łyżki oleju

3 ząbki czosnku

imbir w proszku - pół łyżeczki

pół ostrej papryczki chilli

1 łyżka cukru trzcinowego lub miodu

1. Z kapusty usunąć głąb, przekroić na 3 części.

2. Cebule pokroić w drobną kostkę.

3. Czosnek i chilli pokroić w plasterki.

4. Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć cebulę, dodać pak choi, sos sojowy, syrop, czosnek, chili i imbir. Smażyć około 3 minuty.

5. Podawać jako dodatek do obiadu.