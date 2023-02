Kapusta kiszona na ciepło - doskonały dodatek do obiadu

Kapusta kiszona - właściwości

Kapustę kiszoną - czyli poddana fermentacji zachodzącemu przy obecności soli. Poza tym, że dodaje specyficznego, kwaśnego posmaku wielu potrawom, jest też bardzo zdrowa. Kapusta kiszona przede wszystkim korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego, za sprawą witaminy C świetnie wzmacnia odporność, pomaga też obniżyć poziom cholesterolu we krwi, wspomaga układ sercowo-naczyniowy i zbawiennie działa na skórę.

Ponadto bogata jest w witaminy: A, E, K i te z grupy B, a także błonnik. Sok z kiszonej kapusty działa natomiast detoksykująco na organizm.

Kapusta kiszona - jak jeść?

Propozycji podania kiszonej kapusty jest bardzo wiele. Może być jedzona na surowo - np. jako składnik surówek. Dodaje się też ją często do zup, dań jednogarnkowych, pierogów, uszek i innych wyrobów. Z kapusty kiszonej można też zrobić tzw. bieszczadzkie fuczki - smażone placki. Co więcej, w wielu polskich domach służy jako smaczny dodatek do obiadu w wersji na ciepło. To świetna alternatywa dla surówek, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdzie mamy większą ochotę na ciepłe posiłki.

Kapusta kiszona na ciepło do obiadu - jak przygotować?

Przygotowanie kapusty kiszonej na ciepło nie jest skomplikowane. Oto co będzie potrzebne na cztery porcje.

Zdjęcie Kapusta kiszona na ciepło może być smacznym dodatkiem do obiadu / 123RF/PICSEL

Składniki 600 g kiszonej kapusty odsączonej

2 liście laurowe

4 ziela angielskie

1 cebula

1 łyżeczka suszonego majeranku

2 łyżki mąki pszennej

olej lub oliwa

1/4 łyżeczki pieprzu czarnego mielonego

cukier do smaku (opcjonalnie)

Kapustę dobrze odcisnąć i pokroić, umieścić w garnku.

Dodać liście laurowe, ziele angielskie.

Do naczynia wlać wodę na 3/4 wysokości kapusty, wymieszać.

Gotować pod przykryciem na niewielkiej mocy palnika do miękkości kapusty - około 50-60 minut, w międzyczasie mieszając.

Pod koniec gotowania dodać majeranek i pieprz. Ewentualnie dosolić wedle uznania.

Cebulę drobno posiekać i usmażyć na oleju na złoty kolor. Wsypać mąkę i smażyć całość 2-3 minuty.

Na patelnię z zasmażką wlać niewielką ilość gorącej wody z garnka, szybko zamieszać i przełożyć do naczynia z kapustą.

Całość dobrze wymieszać i gotować jeszcze kilka minut bez przykrycia.

Do smaku można dodać odrobinę cukru.

Tak przygotowaną kapustę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce do 4 dni. Można też zamrozić.