​Aby lepiej zadbać o higienę jamy ustnej, szczotkuj zęby na sucho

Wszyscy wiemy, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej. Tradycyjne mycie zębów po posiłku i nitkowanie mogą jednak okazać się niewystarczające. Pora przetestować szczotkowanie na sucho, dzięki któremu zdołamy usunąć więcej płytki nazębnej, zapobiegając powstawaniu ubytków i rozwojowi chorób, takich jak próchnica.

Zdjęcie Szczotkowania na sucho nie należy traktować jako zamiennika tradycyjnego mycia zębów /123RF/PICSEL

Nikogo nie trzeba przekonywać, że o higienę jamy ustnej należy dbać każdego dnia. Piękny uśmiech i uniknięcie częstych wizyt u dentysty, które nie należą skądinąd do najprzyjemniejszych doświadczeń, to niejedyne zalety troszczenia się o stan uzębienia. Jak wykazały badania naukowe, choroby zębów, które rozwijają się na skutek zaniedbań w tej sferze mogą prowadzić do powstania stanów zapalnych w organizmie, a w konsekwencji - schorzeń układu krążenia, takich jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, a nawet udar niedokrwienny mózgu.

Aby kompleksowo zadbać o higienę jamy ustnej, warto do mycia zębów dołożyć szczotkowanie na sucho. Choć może się ono wydawać absurdalnym pomysłem, jest w istocie polecaną przez specjalistów metodą na utrzymanie zębów w doskonałej kondycji. "Szczotkowanie na sucho, jak sama nazwa wskazuje, polega na użyciu samej szczoteczki do zębów, bez wody i pasty, w celu mechanicznego usunięcia resztek pokarmów i przebarwień. Pozwala ono włoskom szczoteczki na bardziej precyzyjne działanie, a co za tym idzie skuteczniejsze usunięcie płytki nazębnej" - tłumaczy w rozmowie z brytyjskim magazynem "Glamour" stomatolog Richard Marques.

Jeśli zdecydujemy się przetestować tę metodę, musimy pamiętać o przestrzeganiu kilku kluczowych zasad. Przede wszystkim szczotkowania na sucho nie należy traktować jako zamiennika tradycyjnego mycia zębów. "Polecam zrobić to wieczorem, a następnie użyć płynu do płukania jamy ustnej. Później warto umyć zęby metodą tradycyjną, przy użyciu wody i pasty do zębów. Zawarty w paście fluor wzmacnia bowiem szkliwo i zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy, dlatego nie należy z niej rezygnować. Zwracajmy również uwagę na to, by nie szczotkować zębów zbyt agresywnie, gdyż takie szczotkowanie może doprowadzić do zniszczenia szkliwa i nadwrażliwości dziąseł" - podkreśla ekspert.