​Amerykański badacz długowieczności zdradza, że aby długo żyć, trzeba jeść owsiankę

Dieta to jeden z elementów, które decydują o zdrowiu, a także jakości i długości życia. Co zatem należy jeść, by zwiększyć swoje szanse na sędziwą starość. Dr Gil Blander, biolog, który specjalizuje się w badaniach na temat długowieczności, zapewnia, że zamiast szukać magicznych eliksirów, wystarczy sięgać po produkty, które mamy pod ręką. Jednym z nich jest owsianka.

Zdjęcie Owsianka nazywana jest pokarmem długowieczności /123RF/PICSEL

Owsianka jest, jak przyznaje dr Gil Blander, jego ulubionym pokarmem długowieczności. "Płatki owsiane to doskonałe danie, chociażby dlatego, że zawierają dużo błonnika" - przyznaje naukowiec. Jak wyjaśnia, szczególnie cennym składnikiem owsa jest beta-glukan, który nie tylko zbawiennie wpływa na zdrowie serca, ale wspomaga również układ odpornościowy. Oprócz błonnika, owies zawiera również znaczne ilości witaminy E, związków fenolowych, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny. Ponadto przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu.

Płatki owsiane kojarzą się nam ze śniadaniem. I dobrze, bo najlepiej jadać je rano. Spożywane jako pierwszy posiłek w ciągu dnia, zapewniają bowiem sytość przez długi czas, co niweluje skoki cukru, napady głodu tuż po posiłku. Ważne jest też, żeby jadać je regularnie, bo wtedy zawarte w nich składniki stale wzmacniają układ odpornościowy i pozytywnie wpływają na stan serca, a co za tym idzie zapewniają wspomnianą długowieczność. Co bardzo istotne, płatki owsiane są też niedrogie i łatwo dostępne. Eliksir długowieczności można dostać za klika złotych w każdym niemal sklepie spożywczym.