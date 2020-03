Aronia – owoce na wagę złota

Aronia słynie z dobroczynnych składników leczniczych i odżywczych, których daremnie szukać w innych owocach. Nie bez powodu nazywana jest „czarnym skarbem” oraz „czarnym złotem północy”. Mnogość wartościowych składników jakie posiada czyni ją polską superfood.

Zdjęcie Aronia jest źródłem antyoksydantów i wielu witamin /123RF/PICSEL

Najpopularniejsza, czarno-owocowa odmiana aronii, przywędrowała do Europy zza oceanu u schyłku XVIII wieku. Do Polski trafiła z terenów byłego Związku Radzieckiego dopiero w latach 70. ubiegłego stulecia. Nie od dziś wiadomo, że jej owoce słyną z wyjątkowych właściwości leczniczych, a to za sprawą zawartych w niej związków. Świeże owoce mają cierpki smak, który nie wszystkim przypada do gustu. Bardziej popularne są aroniowe przetwory i napoje.

Naturalna ochrona przed chorobami

Reklama

Na podstawie setek przeprowadzonych do tej pory badań nad owocami aronii udowodniono, że warto je spożywać, gdyż zapobiegają wielu chorobom. W cierpkich kuleczkach występują zarówno antyoksydanty, garbniki, witaminy C, B2, B6, E, PP, P, jak i składniki mineralne - miedź, kobalt, bor, lit, mangan, molibden będące dla człowieka pierwiastkami śladowymi. Sok czy nalewkę z aronii warto pić przez cały rok w celu wzmocnienia odporności.

Owoce aronii są bogactwem antocyjanów, czyli naturalnych barwników, nadających im intensywny kolor. Wykazują one korzystny wpływ na ludzki organizm - łagodzą stany zapalne, wzmacniają tętnice zapobiegając rozwojowi miażdżycy czy powstawaniu zakrzepów. Pomagają też zachować dobry wzrok, a także chronią przez szkodliwym wpływem promieni UV. Aronia bije na głowę inne owoce biorąc pod uwagę zawartość antocyjanów - w 100 g jej owoców znajduje się aż 500 mg tych składników, a zatem więcej niż w takiej samej ilości czarnego bzu czy lampce czerwonego wina.

Aronia może być lekiem na nadciśnienie tętnicze krwi. Dowiedziono, że u osób z tym schorzeniem, już po kilku tygodniach systematycznego spożywania aronii, ciśnienie spada. Te wyjątkowe owoce powinny być zatem stałym składnikiem diety osób zagrożonych zawałem i udarem.