Badania dowodzą, że słodziki mogą być dla serca równie szkodliwe jak cukier

Najnowsze badania obalają mit, jakoby sztucznie słodzone napoje były mniejszym złem. Okazuje się bowiem, że ich spożycie także jest związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar. A szczególnie narażone na konsekwencje zdrowotne są kobiety.

Zdjęcie Sztucznie słodzone napoje mogą być szkodliwe zwłaszcza dla kobiet /123RF/PICSEL

Zgodnie z najnowszym badaniem opublikowanym w "Journal of the American College of Cardiology" słodkie napoje gazowane i sztucznie słodzone napoje gazowane powodują wystąpienie wyższego ryzyka rozwinięcia się chorób sercowo-naczyniowych.

- Nasze badanie sugeruje, że sztucznie słodzone napoje mogą nie być zdrowym substytutem napojów z dodatkiem cukru - wyjaśnił w oficjalnym oświadczeniu główny autor badania Eloi Chazelas, doktorant i członek zespołu ds. epidemiologii żywienia na Sorbonne Paris Nord University.

Tezy tej dowodzi zresztą porównanie kondycji konsumentów, którzy nie spożywali napojów słodzonych z osobami, które piły napoje słodzone - zarówno cukrem, jak i sztucznymi słodzikami. Okazało się, że konsumenci tych słodzonych, jak i tych z dodatkiem sztucznych słodzików, byli narażeni na większe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.

- Jakby tego było mało, w ostatnich kilku latach pojawiły się dowody, które sugerowałyby, że sztucznie słodzone napoje mogą być szkodliwe zwłaszcza dla kobiet - ostrzegł w CNN kardiolog dr Andrew Freeman.

Wcześniejsze badania wykazały również związek między napojami dietetycznymi a udarem, demencją, cukrzycą typu 2, otyłością i zespołem metabolicznym, który może prowadzić do chorób serca i cukrzycy.