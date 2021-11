Biała mąka: Jak wpływa na zdrowie?

Czy biała mąka jest szkodliwa?

Wbrew pozorom biała mąka ma wpływ na nasze zdrowie i wcale nie jest on pozytywny. Uznaje się, że porównując szklankę cukru i szklankę mąki to właściwości odżywcze są do siebie zbliżone. Różnicę stanowi obecność glutenu w mące.



Okazuje się, że częste i regularne spożywanie mąki pszennej może skutkować cukrzycą, a nawet otyłością.



Zdjęcie Wbrew pozorom biała mąka ma wpływ na nasze zdrowie i wcale nie jest on pozytywny / 123RF/PICSEL

Biała mąka jest przede wszystkim tania i powszechnie dostępna. Ponadto często jest składnikiem wielu potraw. W związku z tym warto wiedzieć, jak wpływa na nasz organizm.

Spożywanie białej mąki może prowadzić do zaburzenia pH organizmu i doprowadzić do jego zakwaszenia. Ponadto biała mąka ma wpływ na wzrost poziomu cukru we krwi.



Tutaj też warto podkreślić, że może przyczynić się do przybierania na wadze. Oczywiście mowa tutaj o codziennym spożywaniu produktów na bazie mąki.

Reklama

Dodatkowo mąka biała nie zawiera cennych wartości odżywczych, a także błonnika. Zatem spożywanie białej mąki może wiązać się z utrudnionym trawieniem.

Czytaj więcej:



Jak zwalczyć jesienną chandrę i zapobiec chorobom?



Lęk przed seksem



Równowaga w życiu, czyli co składa się na dobrostan



Zobacz także: