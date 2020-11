Biegunka: Co jeść i pić, by sobie pomóc?

Zjedzenie niedogotowanego mięsa czy niestarannie umytego jabłka może skończyć się biegunką, wywołaną przez patogeny ze skażonej żywności. Biegunka może być też pochodzenia wirusowego. I choć jest ona bardzo dolegliwa, to najczęściej ulega samowyleczeniu. Konieczna jest jednak odpowiednia dieta, a kluczowe - stałe przyjmowanie płynów. Trzeba też wiedzieć, kiedy zwrócić się po profesjonalną pomoc, bo biegunka może być śmiertelnie niebezpieczna.

Biegunka infekcyjna może być śmiertelną chorobą, choć w krajach rozwiniętych rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Warto jednak wiedzieć, że do stanu zagrożenia życia może dojść wtedy, gdy organizm się odwodni, a najbardziej narażone na to są niemowlęta i małe dzieci oraz osoby wycieńczone chorobą (niekoniecznie tylko biegunką) i w podeszłym wieku.



Dlatego w razie biegunki trzeba stale obserwować chorego i nie dopuścić do odwodnienia.

Rocznie w Polsce ponad 20 000 ostrych bakteryjnych zakażeń jelitowych i zatruć pokarmowych, które są przyczyną kilkunastu tysięcy przyjęć do szpitala. Jeśli chodzi o biegunki wirusowe, hospitalizacji z powodu ich ciężkiego przebiegu jest w Polsce rocznie 20-30 tysięcy.

Sygnały alarmowe odwodnienia

Kontakt z lekarzem lub nawet wezwanie pogotowia jest konieczne jeśli:



- chory nie oddaje moczu lub oddaje go bardzo mało, a jego barwa jest bardzo ciemna,

- chory ma nienaturalnie zimne kończyny,

- po naciśnięciu palcem skóry (na przykład na wewnętrznej stronie ręki) po dwóch sekundach nie powraca zwykłe zabarwienie skóry (to test tzw. nawrotu kapilarnego),

- chory ma wysuszone śluzówki,

- z chorym nie ma kontaktu.

Pamiętaj, że stan odwodnienia jest szczególnie groźny u małych dzieci i może do niego dojść bardzo szybko - u niemowląt do zagrożenia życia może dojść nawet po oddaniu czterech luźnych stolców!



Z lekarzem trzeba się też skontaktować, jeśli trapi nas przewlekła biegunka - wówczas należy znaleźć jej przyczynę. Tego rodzaju objaw może występować w szeregu chorób.

Co pić podczas biegunki?

Po pierwsze, jeśli mamy do czynienia z biegunką, niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna, trzeba dużo pić. Ale uwaga! W czasie biegunki dochodzi do utraty elektrolitów, a jelita ulegają czasowemu uszkodzeniu, zatem woda nie wystarczy - trzeba przygotować odpowiedni płyn. W mieszankę do jego sporządzenia można zaopatrzyć się w aptece lub przygotować go w domu.

W niektórych domach w razie biegunki podaje się choremu słony rosół lub odgazowaną colę. Pediatra i specjalista chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w artykule na portalu Medycyny Praktycznej przestrzega przed takim sposobem dostarczania płynu: "Złym wyborem jest spożywanie bardzo słonego rosołu czy słodkich soków owocowych i napojów gazowanych, np. Coli, które jako roztwory stężone (np. Coca-cola zawiera ponad 10 proc. sacharozy) zamiast nawadniać mogą na zasadzie osmozy "wyciągać wodę z organizmu" i nasilać biegunkę".