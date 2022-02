Ból kręgosłupa, który dotyczy pionowej osi naszego ciała, odczuwać możemy na różnych odcinkach, od szyi aż do lędźwi. Jest to niezwykle powszechna przypadłość, z którą boryka się większość osób. W dużej mierze wynika ona z prowadzenia siedzącego trybu życia, nieprawidłowej postawy ciała oraz braku aktywności fizycznej.

Wbrew pozorom najczęstszą przyczyną bólu kręgosłupa wcale nie są urazy mechaniczne. Bolące plecy to często efekt zmian zwyrodnieniowych, stanów zapalnych czy problemów z funkcjonowaniem stawów. Pomóc może pewna, wywodząca się ze starożytnych Chin, metoda lecznicza.

Ból kręgosłupa: jak sobie z nim poradzić?

Akupresura to metoda, która polega na masowaniu uciskowym pewnych punktów na ciele, odpowiadających za działanie poszczególnych narządów w naszym organizmie. To naturalna terapia, pobudzająca zakończenia w receptorach, dzięki czemu odpowiednie impulsy przechodzą przez układ nerwowy do narządów, które nie działają prawidłowo.

Jak przekonują eksperci, najlepsze rezultaty uzyskamy masując receptory w stopach. W tych częściach ciała znajdują się bowiem zakończenia wielu narządów. Odpowiednio wykonana akupresura stóp oraz moczenie ich w wodzie z dodatkiem soli pomoże złagodzić bóle głowy, bóle mięśni, bóle reumatyczne oraz boleści kręgosłupa. Istotnym jest jednak, by leczniczy masaż stóp rozpoczynać od śródstopia w lewej nodze.

Masowanie pozostałych receptorów zależy od rodzaju dolegliwości. Jeśli boli nas kręgosłup i plecy masujmy mięśnie szyi oraz części ogonowej i szyjnej kręgosłupa. Jeśli pacjent cierpi na częste omdlenia, wówczas masuje się serce i nadnercza. W przypadku bezsenności - masujemy głowę.

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania akupresury

Zwolennicy akupresury twierdzą, iż pozytywne działanie tej metody odnotowano głównie w przypadku leczenia różnych chorób przewlekłych, jak astma, choroby układu krążenia, układu pokarmowego, depresji, migreny czy alergii, a także w łagodzeniu bólu różnego pochodzenia.

Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania tej metody są problemy skórne, jak grzybice, rany czy choroby zakaźne skóry oraz ciąża, ostre infekcje, nowotwory, a także stan po zawale serca.



