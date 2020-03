Jak zadbać o kręgosłup podczas pracy zdalnej (i nie tylko)?

Trwa pandemia koronawirusa, więc w trosce o swoje zdrowie wielu z nas ogranicza wychodzenie z domu. W domach pracujemy, a potem relaksujemy się, czytając książki, oglądając telewizję, filmy czy seriale. Wszystko to w pozycji siedzącej.

Zdjęcie Co 5 minut powinniśmy wstawać od biurka i robić proste ćwiczenie /123RF/PICSEL

Taki tryb jest obciążający dla kręgosłupa. Żeby nie mieć z nim problemów po kwarantannie, wystarczy kilka minut dziennie poświęcić na proste ćwiczenia, które przygotował trener personalny Mariusz Dzięcioł.

- W pierwszej kolejności należy zachować właściwą pozycję ciała podczas pracy. Nie leżymy na kanapie, ale siedzimy we względnie wyprostowanej pozycji. Po drugie, ważna jest zmienność pozycji. Fajnie jest od czasu do czasu popracować przez chwilę siedząc na podłodze albo klęcząc czy stojąc - zaleca trener i fizjoterapeuta Mariusz Dzięcioł.



Wskazuje również na właściwą postawę w pozycji siedzącej. - Należy pamiętać, że nie chodzi tylko o szyję, kark, ale o całe ciało. Warto zadbać o prawidłową pozycję odcinka lędźwiowego, czyli siedzieć w pozycji względnie wyprostowanej, ale takiej, która zachowuje naturalne krzywizny kręgosłupa. Nie próbujemy się przeprostować na siłę, bo to też nie o to chodzi - dodaje.