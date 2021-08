Borelioza to poważna choroba, która nieleczona może prowadzić do groźnych konsekwencji. Najlepszym lekarstwem na nią jest... profilaktyka. Jak się chronić przed boreliozą?





Jak uchronić się przed boreliozą?

Pamiętaj, że kluczowy jest czas. Jeśli znajdziesz kleszcza na skórze, powinieneś go jak najszybciej usunąć - wyjęcie go z ciała w ciągu pierwszych 24 godzin od wkłucia, sprawia, że ryzyko zakażenia boreliozą jest mniejsze. Ukłucie kleszcza nie jest bolesne ani nawet wyczuwalne, dlatego po powrocie ze spaceru na łonie natury (zwłaszcza w lesie czy na łące, ale także w parku miejskim), obejrzyj dokładnie ciało. Zwróć uwagę zwłaszcza na okolice głowy, pachwin, pach, brzucha, piersi, pośladków oraz zagłębienie pod kolanem - kleszcze lubią te rejony, gdzie skóra jest cieńsza.

Najlepsza będzie jednak profilaktyka. Unikaj miejsc, w których możesz złapać kleszcza.



Czy kleszcze spadają z drzew? To mit! Insekty wchodzą najwyżej na ok. 1,5 m wysokości. Znacznie częściej kleszcze polują w trawie i w zaroślach - możesz je złapać na łąkach, w parkach czy w lesie.



Jeśli wybierasz się na łono natury, przed spacerem użyj repelentu, który odstraszy insekty. Uważaj tylko z korzystaniem z niego - często zawiera on środki chemiczne, które nie są wskazane np. dla małych dzieci i niemowląt. Uważnie czytaj instrukcję.



Zakładaj ubrania z długim rękawem, najlepiej w jasnym kolorze. Dzięki temu łatwiej zobaczysz kleszcza, jeśli będziesz go mieć na ubraniu.





Mam kleszcza. Co robić?

Jak najszybciej wyciągnij go - najlepiej specjalnym "lassem" na kleszcze albo pęsetą. Nie smaruj kleszcza masłem, tłuszczem ani innym specyfikiem, to bardzo groźne i powiększa ryzyko boreliozy!



Obserwuj miejsce, w którym był kleszcz. Jeśli zauważysz tylko lekkie zaczerwienienie, które zmniejsza się i znika po kilku dniach - jest to najprawdopodobniej reakcja alergiczna na kleszcza. Jeśli jednak zobaczysz charakterystyczny rumień w kształcie pierścienia - jak najszybciej zgłoś się do lekarza - to charakterystyczny objaw boreliozy. Lekarz przepisze wtedy odpowiednie antybiotyki.



Rumień może pojawić się do 28 dni po wyciągnięciu kleszcza.



