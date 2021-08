Kim Kardashian porównana do księżnej Kate?! To ją obraziło!

Kim Kardashian urażona porównaniami do księżnej Kate

Zarówno Kim Kardashian jak i księżna Kate to jedne z najpopularniejszych osób na całym świecie. Patrząc jednak na obydwie panie, nie mają one zbyt wiele ze sobą wspólnego.



Różni je dosłownie wszystko - tym, czym się zajmują, jaki styl życia prowadzą, jak zachowują się w przestrzeni medialnej, a także diametralnie różnią się pod kątem wyglądu i stylu.



To jednak nie przeszkodziło prasie swego czasu mocno porównywać Kim i Kate ze sobą, co niezwykle zabolało tę pierwszą.



Stało się to wtedy, kiedy Kim Kardashian zaszła w pierwszą ciążę i można było odnieść wrażenie, że wszyscy patrzą na to, jak wygląda celebrytka w błogosławionym stanie.



Niestety, w tym wyjątkowym momencie nie zabrakło uszczypliwych uwag odnośnie jej wyglądu i ciała. Media w okrutny sposób wytykały jej nadprogramowe kilogramy i krytykowały każdą ciążową stylizację.



"Nie byłam uroczą kobietą w ciąży. Nie podobało mi się to, nienawidziłam tego, nienawidziłam tego, jak się czułam, nienawidziłam tego, jak wyglądam" - wspomniała niedawno Kim Kardashian podczas rozmowy z Kristen Bell i Monicą Padman.

W tym samym czasie, kiedy Kim nosiła pod sercem North, w ciąży była także księżna Kate. Dlatego ciągle porównywano je do siebie. Ciąże pań przebiegały zupełnie inaczej, a także one same różniły się wyglądem!



Kim po tylu latach wciąż pamięta to, jak paskudnie czuła się przez te porównania.



"Te porównywania zabiły moją samoocenę. To było naprawdę paskudne" - podsumowała Kim Kardashian.

Zdjęcie Kim Kardashian była krytykowana za swoje ciążowe stylizacje / Lars Niki / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate w przeciwieństwie do Kim Kardashian była chwalona przez media za to, jak dobiera stroje, będąc w ciąży / Max Mumby/Indigo / Getty Images

