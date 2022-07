Borówka amerykańska: Co to jest?

Borówka amerykańska, nazywana jest też borówką wysoką lub jagodą amerykańską. Krzew z rodziny wrzosowatych, jeśli nie jest przycinany, osiąga nawet do dwóch metrów wysokości. Borówka na eliptyczne liście i kwitnie na zielono w kwietniu i maju. Uprawiana jest dla ciemnogranatowych jagód, które pojawiają się na krzewie w lipcu. Są one większe od owoców borówki czarnej, które można spotkać w Polskich lasach. Cechuje je słodki smak i mięsiste wnętrze. Borówkę amerykańską wykorzystuje się między innymi do przyrządzania ciast, dżemów, nalewek, jako nadzienie do naleśników.



Zdjęcie Uprawa borówki nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy znać kilka istotnych zasad / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Borówka amerykańska: Uprawa

Jakie wymagania ma borówka amerykańska? Uprawa tej rośliny nie sprawia wiele kłopotów. Jako że należy do wrzosowatych, w wielu aspektach ma podobne wymagania, jak wrzosy czy azalie. Wybierając stanowisko do borówki amerykańskiej, należy zadbać o miejsce słoneczne i osłonięte od wiatru. Ważne, aby nie gromadziła się tam woda — borówka nie lubi przemakać.



W jakiej glebie dobrze czuje się borówka amerykańska? Uprawa jagody wymaga odpowiedniego podłoża, jak u wszystkich wrzosowatych, musi mieć ono odczyn kwaśny. Ziemia dla borówki powinna być lekka, przepuszczalna i bogata w próchnicę oraz składniki odżywcze. Warto wymieszać ją z torfem czy przekompostowanymi trocinami drzew iglastych. Jesienią można ją użyźnić obornikiem lub kompostem.

Borówkę amerykańską można sadzić wiosną lub jesienią. Krzaki w doniczkach nadają się do zasadzenia przez cały sezon, ale wielu ogrodników odradza porę letnią. Ziemia jest wówczas sucha, a wysokie temperatury mogą zaszkodzić młodej roślinie. Z sadzeniem lepiej wstrzymać się do jesieni.



Borówka amerykańska: Właściwości

Jest duża, mięsista i słodka — borówka amerykańska. Właściwości prozdrowotne tego owocu zostały solidnie przebadane przez naukowców, którzy doszli do wniosku, że częste spożywania jagód ma bardzo pozytywny wpływ na organizm.



Zdjęcie Borówka prawdopodobnie potrafi uchronić nas przed nowotworami / Jakub Szymczuk / Agencja FORUM

W czasopiśmie naukowym "Free Radical Biology and Medicine" lekarze przekonują, że flawonoidy zawarte w borówkach pobudzają regenerację neuronów i jakość połączeń w mózgu, dzięki czemu poprawiają pamięć .

. Natomiast naukowcy z Uniwersytetów Harvarda i Wschodniej Anglii przez 14 lat badali wpływ antocyjanów także należących do grupy flawonoidów na nadciśnienie. Okazało się, że osoby, które raz w tygodniu jedzą porcję tych owoców, rzadziej cierpią na nadciśnienie tętnicze .

. Błonnik i antyoksydanty zawarte w borówkach na jelita działają jak miotła. Usuwają z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii i toksyny. Wspomagają pracę układu pokarmowego, poprawiają perystaltykę jelit i ułatwiają wypróżnianie . Również garbniki zawarte w borówkach mają zbawienny wpływ na układ pokarmowy — działają antybakteryjnie, dzięki czemu niszczą niektóre z niebezpiecznych dla zdrowia bakterii .

. Również garbniki zawarte w borówkach mają zbawienny wpływ na układ pokarmowy — . Japońscy naukowcy dowiedli natomiast, że związki zawarte w borówce amerykańskiej mają ochronny wpływ na komórki wątroby , chronią ją przed wirusowym zapaleniem typu C, a co za tym idzie także przed marskością wątroby. Japończycy swoje badania prowadzili na jednej z odmian borówki amerykańskiej — borówce rózgowatej.

, chronią ją przed wirusowym zapaleniem typu C, a co za tym idzie także przed marskością wątroby. Japończycy swoje badania prowadzili na jednej z odmian borówki amerykańskiej — borówce rózgowatej. Borówka amerykańska jest też od lat wykorzystywana w leczeniu zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Potwierdzono pozytywny wpływ tych owoców na poprawę wzroku.

Potwierdzono pozytywny wpływ tych owoców na poprawę wzroku. Wciąż prowadzone są także badania nad wpływem borówek na rozwój nowotworów. Istnieją przepuszczenia, że mogą przyczyniać się one do zapobiegania i hamowania rozwoju raka piersi i innych nowotworów, których powstawanie związane jest z hormonami.



Borówka amerykańska: Cena za kilogram w 2022 r.

Zdjęcie Ceny borówki amerykańskiej nie jednego przerażają, będzie jednak taniej / Włodzimierz Wasyluk / Agencja FORUM

Mieszkańcy miast oraz częściowo także wsi nie zawsze mają działkę czy pole, gdzie mogłaby pięknie rosnąć borówka amerykańska. Cena jagód w sklepie i na bazarach szczególnie zainteresuje właśnie tych czytelników. Ile trzeba zapłacić za borówkę amerykańską? Choć pojawiają się już pierwsze krajowe owoce, to zbiory nie ruszyły jeszcze pełną parą. Cena jagód w zależności od regionu kraju waha się od 20 do 35 złotych za kilogram. Ci, którzy chcieliby skorzystać z prozdrowotnych właściwości owoców, powinni jeszcze zaczekać z zakupem. Prawdopodobnie już nie długo znajdą o wiele tańsze borówki amerykańskie. Cena tych owoców spada wraz ze wkraczaniem w sezon zbiorów, w zeszłym tygodniu jagody kosztowały 35 - 40 złotych za kilogram. Spadek ceny jest zatem wyraźny, a ponieważ w Polsce jest wiele plantacji borówki amerykańskiej, można spodziewać się kolejnej obniżki ceny tego owocu.