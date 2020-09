Cała prawda o wrzodach żołądka

Rozwiewamy wszelkie wątpliwości o wrzodach. Jak łatwo je rozpoznać i jak się przed nimi chronić?

Wywołuje je bakteria helicobakter pyroli

W wielu przypadkach zachorowań tak, ale to niejedyna przyczyna. U ok. połowy pacjentów wrzody żołądka występują rodzinnie. Nie bez znaczenia jest też stres, nadużywanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, alkoholu i papierosów.



Pomóc może miód manuka

Jest to terapia ceniona przez wielu specjalistów. Wystarczy co rano, najlepiej kwadrans przed posiłkiem, zjeść dwie łyżeczki miodu. Przyspiesza on namnażanie dobrych bakterii jelitowych i zwalcza chorobotwórcze kolonizujące przewód pokarmowy.



Te teorie są błędne:

Łatwo pomylić je z refluksem

W obu schorzeniach pojawia się zwykle zgaga i ból brzucha (ssący lub piekący). Jednak różni je występowanie wzdęć - wrzodom żołądka często towarzyszy uczucie pełności i rozpierania po posiłkach, a w przypadku refluksu takie objawy nie występują.



Nie da się zarazić od drugiej osoby

Używając niedomytych sztućców, możemy zarazić się bakterią wywołującą wrzody, czyli wspomnianą H. pylori. To jednak nie oznacza, że od razu zachorujemy. Możemy zakazić się w dzieciństwie, a bakteria zacznie się namnażać dopiero w wieku dojrzałym, np. podczas spadku odporności.





