​Chcesz zadbać o serce i przyspieszyć odchudzanie? Pij wodę cynamonową

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest nawadnianie się - szczególnie latem. Picie odpowiedniej ilości wody to najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób na holistyczne zadbanie o kondycję organizmu - oczyszcza go bowiem z toksyn i innych szkodliwych substancji, poprawia przemianę materii, wspiera prawidłowe funkcjonowanie narządów oraz polepsza wygląd skóry. Dla niektórych picie dużych ilości wody bywa wszelako problematyczne. Jeśli należymy do grona osób, które nie przepadają za smakiem klasycznej mineralnej lub kranówki, wzbogaćmy swój jadłospis o wodę cynamonową. Prócz walorów smakowych posiada ona bowiem szereg prozdrowotnych właściwości.

Reklama

"Warto dodawać do wody cynamon z wielu powodów. Taki napój fantastycznie nawadnia i gasi pragnienie, a zarazem jest dużo smaczniejszy niż zwykła woda, co dla wielu osób może mieć duże znaczenie. Co istotne, woda cynamonowa ma też właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego, obniża poziom złego cholesterolu i sprzyja utracie wagi, gdyż przyspiesza metabolizm. Niektórzy twierdzą, że picie takiej wody przed snem wspomaga odchudzanie. Inni wskazują na ajurwedyjską zasadę picia rozgrzewającej wody z samego rana, aby pobudzić trawienie. Warto wypróbować obie wersje" - wyjaśnia w rozmowie z serwisem "Well & Good" dietetyczka i szefowa kuchni Serena Poon.

Do przyrządzenia tego uzdrawiającego napoju będziemy potrzebować jedynie wody i laski cynamonu. "Zagotuj szklankę wody w małym rondlu, a następnie zmniejsz temperaturę, wrzuć laskę cynamonu i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut, aż woda stanie się ciemnobrązowa. Zdejmij rondel z kuchenki, wyjmij cynamon i ostudź napój" - instruuje Poon. Ekspertka zastrzega, iż nie należy stosować wody cynamonowej jako magicznego remedium na nadwagę czy inne dolegliwości. "Jestem przekonana, że o zdrowie należy dbać w sposób holistyczny. Nie możemy zatem oczekiwać spektakularnych rezultatów picia cynamonowej wody, jeśli nie wdrożymy zasad zdrowego stylu życia, które obejmują zbilansowaną dietę, odpoczynek, redukcję stresu i aktywność fizyczną" - podkreśla dietetyczka.

I zaznacza, że przeciwwskazaniem do sięgania po ten napój są schorzenia wątroby oraz ciąża. "W dużych dawkach cynamon może być toksyczny dla wątroby, więc osoby, które zmagają się z dolegliwościami ze strony tego narządu, powinny zachować ostrożność. Nie istnieje zbyt wiele badań poświęconych wpływowi cynamonu na zdrowie płodu, dlatego ciężarne kobiety przed wzbogaceniem jadłospisu o wodę cynamonową powinny skonsultować się z lekarzem" - ostrzega Poon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grejpfruty na odchudzanie. O tym warto wiedzieć Interia.tv

Zobacz również:



Odchudzanie: O czym należy pamiętać?