Choroby, które codziennie zabijają Polaków

Co roku umiera ok. 400 tys. Polaków. W Polsce mężczyzna żyje przeciętnie 71 lat, a kobieta 80 - krócej, niż innych krajach Unii Europejskiej. Niestety, w dużej mierze jest to spowodowane przez brak świadomości i zwykłe zaniedbanie.

Zdjęcie Co roku odnotowuje się około 5,6 tys. zgonów spowodowanych rakiem żołądka /123RF/PICSEL

Najczęstszymi przyczynami zgonów w naszym kraju są choroby, rzadziej wypadki czy samobójstwa. Polacy często zaniedbują profilaktykę schorzeń, w której kluczowy jest styl życia. Jak wynika ze statystyk, zbyt często sięgamy po czerwone mięso, chętnie spożywamy fast-foody i słodycze, a na domiar złego trudno nam zrezygnować z używek, które z dnia na dzień coraz bardziej pogarszają stan zdrowia i sprzyjają wielu chorobom. Duża część mieszkańców Polski bagatelizuje też badania profilaktyczne, które powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku – nawet wtedy, gdy nic nam nie dolega. Oto lista chorób, które najczęściej zabijają Polaków.

Reklama

1. Rak piersi to największy zabójca kobiet w średnim wieku. Mimo, iż istnieją skuteczne metody walki z tym rodzajem nowotworu (mammograficzne badanie przesiewowe), to umieralność nadal jest duża. Statystycznie, co cztery godziny ktoś umiera na tę chorobę. Kobiety powinny pamiętać, aby bez względu na wiek badać piersi, a w razie jakichkolwiek powodów do niepokoju, zgłosić się jak najszybciej do lekarza - szczególnie, jeśli w rodzinie ktoś choruje lub chorował.

2. Rak żołądka to złośliwy nowotwór, który coraz częściej występuje w Polsce. Co roku odnotowuje się około 5,6 tys. zgonów spowodowanych tą chorobą. W latach 70. był najczęstszą przyczyną śmierci u mężczyzn, a zachorowalność zmniejszyła się na przestrzeni 50-ciu lat o prawie 20 proc. Mimo spadającego zagrożenia, nowotwory żołądka stanowią 7 proc. zgonów u mężczyzn i 5 proc. u kobiet.

Choroba ta jest częstą przyczyną śmierci ze względu na późną diagnostykę, która utrudnia skuteczne leczenie, a niekiedy wręcz je uniemożliwia. Nowotwór ten bardzo często daje o sobie znać, gdy już jest za późno. Za najlepszą metodę wykrywającą raka żołądka uważa się gastroskopię. Osoby obciążone genetycznie powinny pamiętać o badaniach profilaktycznych, a także dbać o zdrową dietę, bogatą w świeże warzywa i owoce.