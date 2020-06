Ciemna strona probiotyków

1 / 10

W Polsce występuje ok. 50 gatunków komarów. Najczęściej spotykane to komar widliszek, komar brzęczący i komar leśny - doskwierz. Krwią odżywiają się tylko samice, samcom wystarczają soki roślinne. Komarzyca jest na tyle agresywna, że może kłuć przez odzież, nawet grubszą (jeans). Komary zaczynają atakować przed zmierzchem, a ich aktywność utrzymuje się do godz. 21-22. Rano budzą się ok. godziny 5-6 i atakują przed południem. Ale kiedy jest wilgotno i pochmurnie, mogą być aktywne przez cały dzień. Owady te nie znoszą silnego słońca i suchego powietrza.