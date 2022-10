Co się stanie z twoimi ciałem, jeśli codziennie zjesz jedno jajko? 7 zmian

Niezależnie od tego, czy jest to puszysty omlet nadziewany warzywami i serem, czy zwykła domowa jajecznica, nie można zaprzeczyć, że jajka są najlepszym wyborem, jeśli chodzi o sycące, pyszne śniadania.

Jedno jajko zawiera około 75 kalorii, 5 gramów tłuszczu, 6 gramów białka, 0 węglowodanów, 67 miligramów potasu, 70 gramów sodu i 210 miligramów cholesterolu. Jajka są również doskonałym źródłem witamin A, D i B12, a także choliny, która jest składnikiem odżywczym niezbędnym na wielu etapach metabolizmu. Z wyjątkiem zawartości cholesterolu, jedno jajko jest zdrową opcją na śniadanie na lunch lub kolację.

Badania pokazują, że cholesterol w jajach nie wpływa negatywnie na organizm ludzki w porównaniu z innymi źródłami cholesterolu. Problemem może być to, z czym łączymy jajka, a są to zwykle składniki bogate w sól, tłuszcze nasycone i cholesterol, np. bekon, ser i masło.

Wiadomo, że te pokarmy zwiększają ryzyko chorób serca i powinny być spożywane w naprawdę niewielkich ilościach.

Zdrowy człowiek może jeść do siedmiu jaj tygodniowo. Niektórzy decydują się jeść tylko białko jaja, ponieważ dostarcza ono białka bez cholesterolu.

Co dzieje się z twoim ciałem, gdy codziennie jesz jajka?

Możesz dłużej czuć się syty i będziesz mieć sporo energii

Tak przygotowana jajecznica jest wilgotna i zarazem dobrze ścięta

Małe jajko, a moc wielka. Jajka dają nam niesamowity zastrzyk energii. Jedno duże jajko to ok. 70 kcal, 6 g białka, 5 g tłuszczu i 0 g węglowodanów. Szczególnym źródłem wartości odżywczych jest żółtko - zawiera cholinę, witaminy D i B12, które to odpowiadają za przetwarzanie pokarmów na potrzebną organizmowi energię. Połączenie biała i tłuszczu to gwarancja dłużej odczuwanego uczucia sytości. Zatem jeśli przed tobą długie spotkania w pracy czy wyczerpujący poranny trening, najlepiej na śniadanie zjedz jajka.

Możesz poprawisz odporność

Według ekspertów jaja mogą odgrywać rolę we wspieraniu układu odpornościowego. Jaja jako część zrównoważonej diety, poprzez różnorodność składników odżywczych mogą pomóc zapewnić naszemu układowi odpornościowemu.

Możesz poprawić zdrowie kości

Witamina D jest ważna dla wielu procesów zachodzących w organizmie. Pomaga regulować ciśnienie krwi, obniża ryzyko niektórych nowotworów i może odgrywać pozytywną rolę w zdrowiu psychicznym. Jedną z najważniejszych funkcji witaminy D jest pomaganie nam w utrzymaniu zdrowych kości. Robi to poprzez poprawę wchłaniania wapnia w jelitach i pomagając utrzymać poziom wapnia i fosforu w zakresie, który promuje zdrowy wzrost kości i przebudowę kości. Jedno jajko to 6% naszego zapotrzebowania na witaminę D, więc zjedzenie jednego każdego dnia może przynieść korzyści dla kości.

Twoje włosy i skóra mogą być zdrowsze

Żelazo znajduje się przede wszystkim w czerwonym mięsie, produktach z pełnego ziarna, ale także w żółtku jaja.

Jajka są dobrym źródłem kilku witamin z grupy B, w tym witamin B2, B5 i B12. Wszystkie te składniki odżywcze pełnią kilka funkcji w organizmie, w tym odpowiadają za zdrowie skóry i włosów. Wszystkie witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, co oznacza, że nie pozostają w organizmie przez bardzo długi czas. A że nie są łatwo przechowywane, więc regularne ich spożywanie jest jedynym sposobem na zaspokojenie zapotrzebowania. Jajka są również bogate w aminokwasy, które mogą pomóc poprawić koloryt i elastyczność skóry oraz siłę włosów i paznokci.

Możesz poprawić wydajność mózgu

Jajka są bogate w cholinę, która służy do tworzenia błon komórkowych i ważnych neuroprzekaźników w organizmie. Cholina jest ważna dla pamięci, nastroju, kontroli mięśni i ogólnego funkcjonowania układu nerwowego. Jej niedobór może sprawić, że poczujesz się "niewyraźnie", będziesz mieć problemy z zapamiętywaniem i kojarzeniem. Jedno jajko oferuje około 6% naszego dziennego zapotrzebowania na cholinę, a zatem jedzenie jaj może pomóc w utrzymaniu mózgu w dobrej formie.

Jajko to aż 46% zalecanej dziennej wartości witaminy B12. Niskie spożycie witaminy B12 może powodować słabą pamięć.



Możesz wzmocnić wzrok

Pełnoziarniste pieczywo z jajkiem i awokado - możesz jeść nawet codziennie!

Żółtka jaj zawierają dwie karotenoidy: luteinę i zeaksantynę, które są ważne dla zdrowia oczu. Odgrywają ważną rolę w rozwoju oczu i dobrym widzeniu, a badania pokazują, że mogą nawet pomóc obniżyć ryzyko powszechnych chorób oczu związanych z wiekiem.

Możesz "ugasić" stany zapalne w organizmie

Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą nie tylko zmniejszyć ryzyko chorób serca, ale także zmniejszyć stan zapalny w organizmie. A jaja są bogatym źródłem tych zdrowych tłuszczów. Przewlekłe niekontrolowane zapalenie może prowadzić do chorób serca, zapalenia stawów, a nawet choroby Alzheimera. Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy jaja zawierają przeciwzapalne kwasy tłuszczowe omega-3, niektóre odmiany są również bogate w prozapalne kwasy tłuszczowe omega-6. To, co jest ważniejsze niż absolutna zawartość omega-3, to stosunek omega-3 do omega-6.

Możesz łatwiej schudnąć

Uwaga! To, że codziennie zjesz omlet, nie sprawi, że schudniesz. Jajka mogą wspierać proces odchudzania - w zależności od tego, jak je przygotowujesz i z czym jesz, oczywiście.

