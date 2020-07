Cukrzyca nasila się latem

Kontrolę poziomu cukru może nam utrudniać pogoda, ale także sposób, w jaki spędzamy czas w ciepłej porze roku. Również niektóre sezonowe przysmaki bywają zdradliwe. Lekarze wyjaśniają, jak sobie z tym radzić.

Zdjęcie W gorące i parne dni osoby z cukrzycą powinny szczególnie na siebie uważać /123RF/PICSEL

Osób, które zmagają się z niewłaściwym poziomem cukru we krwi, jest w naszym kraju ponad 2,5 mln. Ta choroba nie zna ograniczeń wiekowych - chorują zarówno 20-latkowie, jak i 70-latkowie. Jest kłopotliwa i niebezpieczna - musimy uważać na dietę, pamiętać o przyjmowaniu leków, nauczyć się reagować w razie pogorszenia samopoczucia.



Warto jednak poddać się osobistemu reżimowi - to uchroni nas przed groźnymi powikłaniami, np. uszkodzeniem oczu lub nerek. Sprawdźmy zatem, o czym dobrze jest pamiętać latem.



Niekorzystne są bardzo ciepłe, bezchmurne dni

A to dlatego, że wysoka temperatura powietrza powoduje, że insulina, czy ta wytwarzana przez naszą własną trzustkę, czy ta dostarczana w zastrzyku, jest mocniej wchłaniana. W efekcie może dojść do gwałtownego i nadmiernego spadku poziomu glukozy we krwi, inaczej niedocukrzenia lub hipoglikemii. To niebezpieczny, grożący śpiączką stan.



Jeszcze niekorzystniej jest, gdy na zewnątrz jest także parno - duża wilgotność powietrza działa jak wysoka temperatura. Eksperci radzą, by dawkować sobie ciepło. Unikajmy przebywania w pełnym słońcu, zwłaszcza gdy jest ono najsilniejsze, w godzinach 10-15.



Jeśli chcemy wystawić buzię do słońca, dużo zdrowiej będzie, gdy zrobimy to rano lub pod wieczór. Na umiarze w korzystaniu ze słońca zyska też nasza skóra - przy cukrzycy bardziej wrażliwa i łatwiej ulegająca poparzeniu.

Obowiązkowo zabezpieczajmy ją kremem z filtrem UV dopasowanym do naszej karnacji - jeśli jest jasna, SPF powinien wynosić 50. Chemiczny będzie skuteczniejszy niż mineralny. Ale jeśli mamy dodatkowo skłonność do skórnych alergii, wybierzmy ten drugi.



W trakcie upału (a jeszcze lepiej przez całe lato) nie pijmy napojów energetyzujących i alkoholu. Zaburzają poziom cukru we krwi, wypłukują minerały i odwadniają organizm, co dodatkowo naraża nas na złe samopoczucie.



Uwaga na intensywny wysiłek fizyczny

Duży wysiłek fizyczny, tak samo jak parny dzień, nasila działanie insuliny i może skutkować niedocukrzeniem. Szczególnie niebezpieczne jest wysilanie się w pełnym słońcu i przez dłuższy czas, np. wielogodzinna wędrówka górska po nasłonecznionym stoku lub gra w siatkówkę na plaży. Naraża to na groźne niedocukrzenie w godzinach nocnych.