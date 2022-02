Cykoria: Nr 1 wśród warzyw lutego

Chodzisz wokół niej, ale obawiasz się, że gorycz wyczuwalna w liściach cykorii nie przypadnie ci do gustu? Mamy na to niezawodny sposób! W lutym nie ma lepszej alternatywy dla mało wartościowej o tej porze roku sałaty. Niepozorna cykoria pomoże urozmaicić menu i zaopatrzyć organizm w szereg cennych składników. Co skrywają jej liście? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Cykoria najczęściej wykorzystywana jest do sałatek i surówek / 123RF/PICSEL