Rukola: Królowa kuchni śródziemnomorskiej

Choć dziko rośnie też nad Morzem Czarnym czy na Kaukazie, rukola ukochała sobie klimat Morza Śródziemnego. I tam jej najlepiej. Nie bez powodu tak dobrze komponuje się z przysmakami kuchni włoskiej, choćby makaronami i pizzą. Jest też doskonałym składnikiem sałatek, wartościowym dodatkiem do ryb, owoców morza oraz dań mięsnych.



Jej wyrazisty, lekko pikantny smak to świetna baza do pasztetów, nie tylko francuskiego foie gras, ale też dodatek do naszych rodzimych kanapek. Rukola sprawdza się w połączeniu z serami kozimi, owczymi i krowimi, owocami i warzywami, szczególnie z pomidorami, mango, gruszką czy granatami.

Dwa powody, by sięgnąć po rukolę

Zwykliśmy traktować ją jako zamiennik sałaty, warto jednak wiedzieć, że rukola, podobnie jak jarmuż, należy do rodziny roślin kapustowatych. Nie ma charakterystycznym kapuścianych nut, ale jest zdecydowanie ostrzejsza w smaku niż powszechnie stosowane w polskiej kuchni sałaty masłowe, lodowe czy rzymskie.

Dziś bez kłopotu kupimy ją niemal w każdym sklepie spożywczym. Po rukolę warto sięgnąć przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, by urozmaicić menu i zyskać nowy, wyrazisty smak. Po drugie, by skorzystać z szeregu wartości odżywczych, które skrywa jej każdy liść.

Wartości odżywcze rukoli

W jej intensywnie zielonych, aromatycznych listkach znajdziemy prawdziwe bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów - na czele z chlorofilem - zielonym barwnikiem roślin o silnym potencjale przeciwutleniającym. Rukola jest skarbnicą luteiny i zeaksantyny - przeciwutleniaczy, które dbają o dobrą kondycję oczu i chronią przed ich poważnymi schorzeniami, takimi jak jaskra czy zaćma.

Zawiera wszystkie trzy witaminy o potencjale antyoksydacyjnym - najwięcej A i C oraz niewielkie dawki witaminy młodości, czyli E. Obfituje w kluczową dla właściwej krzepliwości krwi witaminę K, która ma udowodniony potencjał antynowotworowy oraz szereg witamin z grupy B.

Spośród ważnych dla zdrowia minerałów, rukola zawiera znaczne dawki ważnego dla serca potasu i wzmacniającego kości wapnia. Jest też źródłem żelaza oraz błonnika, kluczowej dla funkcjonowania organizmu substancji balastowej.

Rukola: Korzyści dla zdrowia

1. Za sprawą licznych antyoksydantów (chlorofil, luteina, zeaksantyna, witamina A, C i E) rukola pomaga neutralizować toksyczne działanie wolnych rodników. Hamuje przedwczesne starzenie komórek. Powinna być ważnym elementem diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie i choroby nowotworowe.

2. Z uwagi na zawartość błonnika, usprawnia pasaż jelitowy, a wypełniając żołądek pomaga w zjadaniu rozsądnych porcji i nieprzejadaniu się. Jest więc dobrym produktem w diecie odchudzającej.

3. Dzięki zawartości chlorofilu, sprzyja dotlenieniu komórek. Chlorofil oczyszcza i usprawnia działanie układu limfatycznego - poprawia odporność organizmu. Sprzyja usuwaniu toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Pomaga oczyścić jelito grube i cały organizm. Dlatego tak ważne jest regularne spożywanie świeżych, zielonych warzyw, w tym rukoli.

4. Zawarty w jej listkach potas sprzyja lepszej pracy serca i pomaga w normalizowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

5. Żelazo chroni przed rozwojem anemii, wapń i witamina K wspierają układ kostny, a sama witamina K - krzepliwość krwi.

6. Chlorofil i witamina C są ważnym wsparciem dla systemu immunologicznego.

7. Witamina A, luteina i zeaksantyna to trzy kluczowe składniki dla zdrowych oczu.

8. W starożytnym Rzymie rukola traktowana była jako afrodyzjak. Jej wyraziste nuty smakowe miały budzić pożądanie i wspierać płodność.

Jak kupić dobrą rukolę?

W Polsce jest najczęściej sprzedawana w plastikowych opakowaniach. Wybierając rukolę, trzeba dokładnie przyjrzeć się jej liściom. Świeże są jędrne i mają jednolity, intensywnie zielony kolor. Nie mogą być połamane, a w opakowaniu nie powinna gromadzić się wilgoć ani woda - to idealne siedlisko dla rozwoju bakterii.

Po powrocie do domu warto wyjąć ją z plastiku, owinąć wilgotnym papierowym ręcznikiem i przechowywać w lodówce, a przed spożyciem umyć pod bieżącą wodą.

