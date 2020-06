Czerwiec - czas na czereśnie

Czerwiec obsypał nas smakołykami z natury, są wśród nich czereśnie. Owoce, które rozpieszczają kubeczki smakowe oferują równocześnie wiele wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych. Korzystnie wpływają na kondycję serca i funkcjonowanie tarczycy.

Zdjęcie Czereśnie to prawdziwe bogactwo potasu, którego wsparcie dla prawidłowej pracy serca jest nieocenione /123RF/PICSEL

Czereśnie, które rosną dziko mają małe i niesmaczne owoce. Smakiem zdecydowanie wygrywają te z odmian uprawnych.



Trudno je jednoznacznie zdefiniować, bo w przyrodzie występuje ponad tysiąc odmian czereśni.



Ich owoce różnią się barwą (od żółtej, przez czerwoną, purpurową po niemal czarną) , wielkością, konsystencją i smakiem. Wczesne odmiany owocują już na początku czerwca, sezon kończy się u późnych odmian na przełomie lipca i sierpnia.



Wartości odżywcze



Choć w 80 proc. składają się z wody, czereśnie mają wysoka wartość odżywczą. Obfitują w silne przeciwutleniacze w postaci witamin: A, C, E, a także witaminę K oraz witaminy z grupy B. Te pyszne owoce są źródłem szeregu składników mineralnych na czele z wapniem, fosforem, magnezem, cynkiem, potasem, żelazem oraz jodem.



Wsparcie tarczycy



Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości jodu czereśnie wspierają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy - najważniejszego gruczołu w organizmie człowieka. Jod jest unikatowym pierwiastkiem, mamy niewiele artykułów spożywczych, z których możemy go pozyskać. Czereśnie maja go aż 330 mg w 100 g produktu, czyli istotnie więcej niż osławiony dorsz i inne ryby morskie.



Jod stymuluje produkcję hormonów tarczycowych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie większości procesów życiowych. Są niezbędne dla rozwoju i wzrostu, wspierają procesy metaboliczne i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.



Korzystne dla serca



Czereśnie to prawdziwe bogactwo potasu, którego wsparcie dla prawidłowej pracy serca jest nieocenione. Obecne w jadłospisie będą sprzyjały normalizacji ciśnienia tętniczego krwi, co jest zasługa potasu, z kolei dzięki kwercetynie czereśnie regulują stężenie cholesterolu we krwi i zapobiegają miażdżycy.



Usprawniają metabolizm



Choć owoce pochodzące z upraw w większości są słodkie, to w ich składzie jest znikoma ilość sacharozy. Czereśnie mają niski indeks glikemiczny, więc ich smakiem mogą raczyć się również diabetycy (oczywiście w rozsądnych ilościach). Z uwagi na zawartość kwasów organicznych czereśnie stymulują prace trzustki i procesy trawienne. Działają też moczopędnie i są pomocne w oczyszczaniu organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii.



Czereśnie należą do owoców ciężkostrawnych, dlatego warto zachować umiar w ich spożywaniu i nigdy nie popijać wodą, ani mlekiem, bo sprowokujemy niepotrzebne sensacje trawienne.