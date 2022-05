Spis treści: 01 Co zalicza się do czerwonego mięsa?

02 Czemu mięso jest czerwone? Chodzi o jeden składnik

03 Czerwone mięso a zdrowie

04 Czerwone mięso a nowotwór. Wyniki badań przerażają!

Co zalicza się do czerwonego mięsa?

Mięsem czerwonym nazywamy każde mięso pochodzenia dużych zwierząt rzeźnych oraz łownych. Jest to więc zarówno mięso świń, czyli wieprzowina, krów, czyli wołowina, kaczek, jak i jagnięcina, baranina, konina, kozina oraz dziczyzna. Warto pamiętać, że czerwone mięso to również wszystkie formy przetworzone, które powstały w wyniku wędzenia, peklowania, solenia i dodania środków konserwujących. Do tej grupy należą więc także kiełbasy, bekon, szynka, wędliny, pasztety, mięsne konserwy i wszystkie przyrządzone z czerwonego mięsa dania gotowe.

Mięso czerwone różni się od białego (mięso kur, indyków i królików) zawartością mioglobiny oraz tłuszczu.

Czemu mięso jest czerwone? Chodzi o jeden składnik

Za czerwony kolor mięsa odpowiada właśnie mioglobina, czyli złożone białko globularne, biorące udział w magazynowaniu tlenu w mięśniach czerwonych, czyli poprzecznie prążkowanych. Mioglobina dzięki obecności żelaza hemowego potrafi przechowywać cząsteczkę tlenu w mięśniach, stając się jego swoistym magazynem.

Mięśnie pozyskują tlen właśnie z mioglobiny, więc muszą mieć jej dużo, aby magazynowała go jak najwięcej. Właśnie wtedy stają się bardziej czerwone niż inne i stąd intensywny kolor mięsa. Szczególnie mocno widać to w przypadku mięsa zwierząt nurkujących oraz szybko biegających, które wymagają sporych dostaw tlenu w krótkim czasie.

Czerwone mięso a zdrowie

Czerwone mięso jest źródłem:

pełnowartościowego białka i prawidłowego funkcjonowania organizmu

cennych witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B12, występującej wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego

Zawiera także mnóstwo dobrze przyswajalnego żelaza, cynku i selenu. Mimo tych wszystkich zalet, czerwone mięso znajduje się na liście produktów, których powinniśmy unikać lub spożywać maksymalnie raz w tygodniu. Dlaczego?

Czerwone mięso jest bogate w tłuszcze nasycone i tłuszcze trans, a te zaburzają gospodarkę lipidową, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy, zawałów serca i udarów mózgu. To jednak nie wszystko!

Czerwone mięso a nowotwór. Wyniki badań przerażają!

Badania wykazały, że już 50 g czerwonego mięsa dziennie znacznie zwiększa ryzyko raka jelit i żołądka. Światowa organizacja zdrowia uznała wręcz mięso za produkt rakotwórczy i ulokowała je w tej samej grupie kancerogenów, co papierosy czy azbest!

WHO ostrzega, że regularne spożywanie czerwonego mięsa, może być także przyczyną rozwoju dwóch innych nowotworów takich jak rak trzustki i rak gruczołu krokowego. Cześć lekarzy i dietetyków przekonuje więc, że należy nie tylko ograniczyć jego spożycie do jednej porcji dziennie, ale najlepiej całkowicie wykluczyć je z diety!

