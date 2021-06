Czy można przedawkować błonniki?

Zdrowie

​Teraz, gdy rynek spożywczy zalała fala wysokoprzetworzonej żywności, największą zmorą nie jest przedawkowanie błonnika, ale jego niedobory. Choć nie ma właściwości odżywczych i oficjalnie uznano go za substancję balastową, błonnik jest niezbędny do prawidłowego przebiegu większości procesów życiowych. Determinuje pracę jelit, wpływa na poziom cholesterolu i cukru we krwi. Pośrednio lub bezpośrednio, rzutuje na większość funkcji życiowych. A co się stanie, gdy przedawkujemy błonnik?

Zdjęcie Błonnik sprawia, że dłużej trwa uczucie sytości po posiłku, a także obniża wartość energetyczną diety / 123RF/PICSEL