Spis treści: 01 Czym jest alergia krzyżowa?

02 Alergie krzyżowe: wziewne, pokarmowe i kontaktowe

03 Najpopularniejsze alergie krzyżowe

04 Trawy: alergie krzyżowe

05 Brzoza - jeden z najczęstszych alergenów krzyżowych

06 Alergia na roztocza kurzu domowego

07 Jak się objawia alergia krzyżowa?

Czym jest alergia krzyżowa?

Wiosną i latem, kiedy pylą najczęściej alergizujące drzewa, trawy i zboża kłopoty alergików przybierają na sile. Nie tylko wskutek alergii wziewnej. Najcieplejsze miesiące roku zbierają też swoiste żniwo alergii pokarmowych. To nie jest przypadek. Coraz więcej osób boryka się z alergiami krzyżowymi. Czym one są?

O alergii krzyżowej mówimy, gdy przeciwciała IgE wytwarzane przez układ odpornościowy w organizmie alergika w stronę alergenu pierwotnego (np. pyłków traw), błędnie rozpoznają podobne w budowie białko, pochodzące z innego alergenu (np. pszenicy).

Reklama

Czytaj również: Uciążliwa alergia na pyłki. Jak sobie z nią radzić?

Alergie krzyżowe: wziewne, pokarmowe i kontaktowe

Z alergią krzyżową mamy do czynienia, gdy reakcja alergiczna dotyczy co najmniej dwóch alergenów. Zdarza się, że jest ich dużo więcej. Trzeba zaznaczyć, że reakcje alergiczne zachodzą zarówno w grupie alergenów wziewnych, jak i pokarmowych oraz pomiędzy tymi grupami. Dochodzą jeszcze reakcje kontaktowe, wśród których jest alergia na lateks, chrom, nikiel, substancje zapachowe czy konserwanty.

Najpopularniejsze alergie krzyżowe

Wśród częstych, zwłaszcza wiosną i latem, sprzężeń alergicznych są alergie wziewno-pokarmowe. Z czym krzyżują najpopularniejsze alergeny wziewne?

Trawy: alergie krzyżowe

Zdjęcie Wśród produktów, które nasilają objawy alergii krzyżowej są m.in. pomidory / 123RF/PICSEL

Dla jednych wiosna i lato to beztroski czas pikników na łąkach i polanach, dla innych prawdziwa udręka, której źródłem są pylące trawy i zboża. Masz alergię na trawy? Zwłaszcza latem zwróć uwagę na zawartość swojego talerza, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia alergii krzyżowych. Wśród artykułów spożywczych, które krzyżowo reagują z pyłkami traw, wymienia się:

produkty mączne, szczególnie pszenne i żytnie

ziemniaki

pomidory

selery

groch

kiwi

orzeszki ziemne

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alergia na kota. Jest na to sposób Interia.tv

Brzoza - jeden z najczęstszych alergenów krzyżowych

Podróże Nadmorskie wydmy z lasami sosnowymi: Idealne dla alergików w okresie pylenia roślin Z danych ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) wynika, że pyłki brzozy należą do tych, które wchodzą w najczęstsze reakcje krzyżowe z innymi alergenami. Blisko 50 proc. Polaków (badany w kierunku alergii na pyłki brzóz) ma dodatni wynik punktowy testów skórnych, a u około 80 proc. z nich pojawia się alergia krzyżowa z pokarmami.

U osób z alergią na pyłki brzozy często występuje nietolerancja na surowe warzywa i owoce. Wśród alergenów, które lubią krzyżować z brzozą, są takie produkty jak:

kiwi

jabłko

gruszka

brzoskwinia

morela

mango

wiśnia

czereśnia

mak

marchew

pieprz

Alergia na roztocza kurzu domowego

Często diagnozowaną alergią jest ta na roztocza kurzu domowego. I ona również należy do "chętnie" krzyżujących z innymi alergenami. Czynnikami wywołującymi są tu zazwyczaj skorupiaki, czyli krewetki, ostrygi, kraby i ślimaki. Do reakcji krzyżowej może też dojść po zjedzeniu homara lub ośmiornicy. Ta alergia nie jest sezonową.

Sprawdź także: Alergia na jajka to jedna z najczęstszych alergii pokarmowych. To typowe objawy

Zdjęcie Wysypka to jasny sygnał, że uczulenie jest najbardziej aktywne / 123RF/PICSEL

Jak się objawia alergia krzyżowa?

Objawy alergii krzyżowej pojawiają się zazwyczaj do 30 minut od zjedzenia produktu, który wchodzi w reakcję z alergenem wziewnym lub innym. Obok typowych, takich jak katar sienny, świąd skóry i wysypka, mogą dojść jeszcze inne. Najczęściej dotyczą powłok skórnych, układu oddechowego i pokarmowego. W sytuacjach skrajnych może dojść nawet do objawów ogólnoustrojowych, jak na przykład wstrząs anafilaktyczny. Najczęściej jednak mamy do czynienia z łagodniejszymi objawami, jak:

pieczenie i świąd śluzówek jamy ustnej, języka i ust,

zajady,

wodnisty katar,

łzawienie oczu,

kłopoty z oddychaniem, duszność, skurcz oskrzeli,

wysypka, pokrzywka i inne zmiany skórne,

alergiczny obrzęk naczynioruchowy.



Warto wiedzieć, że do wystąpienia alergii krzyżowej może dojść nawet pod wpływem małej dawki drugiego alergenu.