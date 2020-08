Dieta dobra dla tarczycy

W chorobie Hashimoto ważna jest zmiana nawyków żywieniowych. Co zatem jeść, aby złagodzić objawy?

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to skutek błędu w pracy układu odpornościowego. Komórki, które powinny zwalczać wirusy, traktują tarczycę jak wroga i atakują ją. Odczuwa to cały organizm.



Rozwija się stan zwany niedoczynnością, który wpływa na przemianę materii. Zaczyna brakować energii i jesteś wiecznie zmęczona. Ciągle ci zimno. Męczą cię zaparcia. Możesz mieć depresyjne nastroje, przybrać na wadze.

Poza kuracją farmakologiczną ważna jest dieta. Posiłki cierpiących na Hashimoto powinny dostarczać składników potrzebnych tarczycy do prawidłowej pracy, czyli produkcji hormonów. Warto, aby w menu znalazły się pokarmy o działaniu przeciwzapalnym. Zadaniem diety jest też zmniejszanie zaparć i dostawa takich kalorii, po których nie będziesz tyła. Tarczyca potrzebuje bardzo konkretnych minerałów. Jakich?

Jod

Znajdziesz go oczywiście w soli kuchennej. Bogatym źródłem tego pierwiastka są ryby oraz algi morskie. Pewne ilości znajdują się też w jajach i nabiale. Bądź jednak ostrożna. Za mała ilość jodu w diecie utrudnia pracę tarczycy i bywa przyczyną rozrostu wola, ale za duża może pogłębiać stany zapalne. Zatem: morskie ryby lub sushi nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Selen

Naukowcy z Departamentu Endokrynologii i Chorób Metabolicznych we Francji zauważyli, że ludzie, których dieta obfitowała w ten pierwiastek, mieli mniejszą liczbę przeciwciał atakujących tarczycę. Selen sprzyja zachowaniu równowagi hormonalnej. Znajdziesz go w jajach, wieprzowinie, sardynkach, tuńczyku, grzybach, gryce. Ale najwięcej mają go orzechy brazylijskie - wystarczy jeden, by pokryć 100 proc. naszego dobowego zapotrzebowania.

Cynk

Badania wykazały, że jego wysoka podaż w diecie podnosi poziom hormonów tarczycy we krwi. Jeśli nie chcesz martwić się o jego niedobory, sięgaj po wołowinę, owoce morza, kurczaka, fasolę i soczewicę oraz mleko.