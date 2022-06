W temacie wpływu spożywanych posiłków na jakość snu podstawowym aspektem jest pora, w której jemy kolacji. Według dietetyków najlepszy czas na jej spożycie to ok. 2-3 godziny przed pójściem spać. Okazuje się również, że istnieje dieta, która może pomóc w zwalczaniu bezsenności. Jakich produktów należy wówczas unikać, a po które sięgać ze szczególną chęcią?

Więcej węglowodanów, mniej białek - klucz w walce z bezsennością?

W diecie, która ma pomóc nam w walce z bezsennością, jednym z kluczowych elementów jest spożywanie przed snem posiłków bogatych w węglowodany o niskim indeksie glikemicznym oraz z niższą zawartością białka. Należy zatem w pierwszej kolejności wykluczyć takie produkty, jak białe pieczywo, ziemniaki, słodycze, makarony - te mają bowiem wysoki indeks glikemiczny, który powoduje gwałtowny wzrost cukru we krwi, a w efekcie kłopoty z zaśnięciem.

Podczas spożywania wieczornego posiłku lepiej unikać produktów, które mają wysoką zawartość białka, np. drobiu, ryb i czerwonego mięsa. Zbyt duża ilość białka może również spowodować, że nasz organizm w nocy będzie skupiał się głównie na strawieniu go, zamiast na regeneracji.

Jakie produkty wybrać na kolację, by dobrze spać?

Śpij dobrze i zdrowo Nie pij ich przed snem. Te napoje powodują bezsenność Zdrowa kolacja, która wpływa na poprawę jakości naszego snu, powinna składać się z dużej porcji warzyw, porcji białka oraz węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Warzywa są doskonałym źródłem witamin i składników mineralnych, zatem kolacja na ich bazie zapewni nam dużą porcję energii na następny dzień. Kwasy omega-3 z kolei poprawiają funkcjonowanie mózgu, od którego zależy dobry sen. Warto zatem uwzględnić w wieczornym jadłospisie olej lniany, łososia lub makrelę - te produkty są bowiem bogate w zdrowe kwasy omega-3. Dobrym rozwiązaniem będą zatem lekkie sałatki z dodatkiem oleju lnianego, kromka ciemnego pieczywa z twarogiem i warzywami lub owsianka z jogurtem naturalnym i orzechami, które również poprawiają funkcjonowanie naszego układu nerwowego.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w temacie wpływu spożywanych produktów na jakość snu jest alkohol. Nie pozostaje on bez wpływu na poziom naszego wypoczęcia po jego spożyciu. Choć teoretycznie alkohol ułatwia zasypianie, to niestety przeszkadza podczas snu. Po jego spożyciu organizm traci energię na strawienie go, a dodatkowo zakłóca on głębsze fazy naszego snu, przez co rano budzimy się zmęczeni, nierzadko z bólem głowy i nudnościami.

