Dieta przeciw obrzękom. Koniec z opuchniętymi stopami i dłońmi!

Zdrowie

W trakcie upałów wiele osób skarży się na opuchnięte stopy i dłonie. Wysokie temperatury nasilają szkodliwe działanie niewłaściwe skomponowanej diety. Wysokoprzetworzone produkty, żywność typu fast food, duże dawki soli i niewystarczająca ilość płynów sprzyjają powstawaniu obrzęków. Co zatem jeść, by nie dochodziło do zatrzymywania wody i powstawania opuchlizny na stopach i dłoniach? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Obrzęk to jeden ze skutków nieprawidłowego funkcjonowania układu limfatycznego / 123RF/PICSEL