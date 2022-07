Dieta przy skłonności do grzybicy układu pokarmowego

Czym jest grzybica?

Grzybica należy do wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych powodowanych przez grzyby. Te drobnoustroje chorobotwórcze najczęściej atakują skórę, paznokcie i śluzówki, tak narządów płciowych, jak i układu pokarmowego.

Dlaczego grzybicy tak często towarzyszy wstyd? U wielu osób choroba przywołuje skojarzenie z niedostateczną higieną. To się zdarza, ale nie jest regułą. Może być wręcz przeciwnie. Grzybica lubi atakować także osoby, które przesadnie dbają o higienę.

Dlaczego nie wolno bagatelizować grzybicy?

Jakakolwiek by nie była jej przyczyna i lokalizacja, grzybicy nie wolno bagatelizować. Nieleczona rozsiewa się w szybkim tempie. Istnieje wysokie ryzyko, że zarazimy nią domowników i obcych ludzi, na przykład na basenie.

Grzybica nie przykuwa do łózka, ale potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak objawia się grzybica układu pokarmowego?

Przyczyny grzybicy układu pokarmowego

Najczęstszą przyczyną grzybicy układu pokarmowego są grzyby Candida albicans. Co ciekawe, większość przypadków rozwoju choroby ma przyczynę endogenną - wywołują je grzyby, które wchodzą w skład zdrowej mikrobioty przewodu pokarmowego. Najczęściej przy spadku odporności, silnym i przewlekłym stresie, antybiotykoterapii lub drastycznej zmianie modelu żywienia. Przyjazne dotąd grzyby stają się wówczas chorobotwórczymi.

Objawy grzybicy układu pokarmowego

Objawy są nieswoiste, co oznacza, że każdy organizm może zareagować na patologiczne zmiany w mikrobiocie trochę inaczej. Wiele z nich przypomina symptomy zespołu jelita drażliwego. Dość często pojawiają się bowiem bóle brzucha, wzdęcia, gazy, skurcze i zaburzenia w perystaltyce jelit. Mogą wystąpić zarówno biegunki, jak i zaparcia.

Nieleczona i długo bagatelizowana grzybica układu pokarmowego może doprowadzić do uszkodzenia nabłonka jelitowego. Jelita staną się wówczas nieszczelne, co zaburzy działanie układu immunologicznego i doprowadzi do szeregu dalszych problemów zdrowotnych.

Grzybica jamy ustnej często daje widoczne gołym okiem zmiany na śluzówkach. Pojawiają się wówczas czerwone plany, czasem z białym nalotem.

Każda grzybica wymaga specjalistycznego leczenia, a ono czasu i cierpliwości. Grzybica lubi się ponawiać, a najlepszą metodą zapobiegania nawrotom jest korekta diety.

Produkty, które sprzyjają rozwojowi grzybicy

Dieta nie wyleczy grzybicy. Ta wymaga specjalistycznego leczenia farmakologicznego, ale model żywienia jest nieodłącznym elementem procesu leczenia. Bez korekty jadłospisu nie wyleczymy grzybicy. Zgodnie z zasadą: "po pierwsze nie szkodzić", zacznijmy od produktów, które trzeba wyeliminować.

Na szczycie czarnej listy artykułów, które są najlepszą pożywką dla grzybów znajdują się słodycze i wszystkie słodkie produkty. Dieta z wysoką zawartością cukru sprawia, że grzyby dosłownie rosną "jak na drożdżach".

Na etapie aktywnej infekcji trzeba wyeliminować z jadłospisu również owoce, zwłaszcza te o wysokiej zawartości fruktozy (najsłodsze), czyli śliwki, banany, winogrona i wszystkie owoce suszone oraz miód.

Niewskazane są produkty wysoko przetworzone i żywność typu fast food. Dlaczego? Bo zawarte w nich konserwanty i inne chemiczne dodatki do żywności osłabiają naturalną mikrobiotę jelitową. Dają tym samym zielone światło do rozwoju patogenów chorobotwórczych.

Wśród produktów, które sprzyjają rozwojowi grzybicy są też:

sery pleśniowe, topione i żółte,

świeże mleko,

wysoko słodzone dżemy, konfitury i powidła,

produkty z dodatkiem drożdży,

pieczywo i inne produkty z wysokooczyszczonej mąki pszennej,

napoje gazowane i alkoholowe (w tym piwo!).

Produkty, które warto włączyć do diety przy skłonności do grzybicy

Dieta przy skłonności do grzybicy powinna być oparta na świeżych, naturalnych produktach o wysokiej zawartości składników aktywnych biologicznie. Jej celem ma być odżywienie i wzmocnienie organizmu, a tym samym przywrócenie równowagi w mikrobiocie jelitowej.

Wśród produktów szczególnie zalecanych w profilaktyce chorób grzybiczych wymienić trzeba:

dobrej jakości jogurty naturalne, kefiry i maślanki, bez chemicznych dodatków do żywności,

świeże warzywa i mniej słodkie owoce,

świeżo wyciskane soki warzywno-owocowe,

kiszonki,

kiełki,

pełnoziarniste pieczywo i makarony,

kasze gruboziarniste, ryż naturalny i brązowy,

ryby i chude mięsa,

dobrej jakości, tłoczone na zimno oleje roślinne,

nasiona roślin strączkowych i orzechy.