Niebieskie strefy - co to takiego?

Niebieskie strefy (długowieczności) to neologizm. Określenie powstało dla identyfikacji obszarów, w których długowieczność mieszkańców wyraźnie przekracza średnią światową.

Pierwsze największe skupisko stuletnich mężczyzn zostało odkryte 22 lata temu, na Sardynii, przez włoskiego naukowca Pesa i belgijskiego demografa Poulaina. Interesujący ich rejon zaznaczyli na mapie niebieskim kolorem i roboczo nazwali "niebieską strefą". Termin się przyjął, a dzięki wsparciu Towarzystwa National Geographic do dziś zidentyfikowano 5 niebieskich stref, czyli obszarów wyróżniających się długowiecznością mieszkańców.

Pięć niebieskich stref

Gdzie ludzie częściej dożywają późnej starości? Na świecie wyodrębniono pięć regionów słynących z długowieczności. Są wśród nich:

1. górskie wioski prowincji Nuoro na Sardynii (Włochy),

2. grecka wyspa Ikaria,

3. japońska wyspa Okinawa,

4. Peninsula de Nicoya - półwysep w północno-zachodniej Kostaryce,

5. Loma Linda w Kalifornii (USA).

Wspólne cechy niebieskich stref

Co łączy te, rozrzucone po całym globie, obszary? Co wspólnego mają zamieszkujący wyspę Ikaria Grecy z żyjącymi w mieście Loma Linda Amerykanami? Okazuje się, że te rejony mają wiele wspólnych cech. Nie brak im też różnic. Skoncentrujmy się najpierw na podobieństwach.

Niebieskie strefy leżą na słonecznych i przewiewnych obszarach, z bliskim dostępem do morza lub oceanu. Diety mieszkańców poszczególnych stref nie są identyczne, ale każda jest oparta na produktach roślinnych, w tym zbożach. To one stanowią bazę jadłospisu. Mieszkańcy niebieskich stref spożywają również nabiał, ryby i/lub mięso, ale w mniejszych ilościach niż produkty roślinne albo tylko okazjonalnie.

Dieta mieszkańców greckiej Ikarii

W jadłospisie królują warzywa, do których mieszkający na Ikarii Grecy dodają czasem ryby lub białe mięso, ale - podkreślmy - to one są dodatkiem, nie odwrotnie. Dieta tego regionu bywa nazywana kreteńską, inaczej śródziemnomorską, bo ma wiele wspólnicy cech z jej głównymi założeniami. Mieszkańcy Ikarii spożywają świeże warzywa i owoce, dobre jakości produkty z pełnego ziarna i oliwę z oliwek. Częściej niż w klasycznej diecie śródziemnomorskiej w jadłospisie mieszkańców Ikarii pojawiają się natomiast ziemniaki, kozie mleko i ryby.

Dieta mieszkańców włoskiej Sardynii

Ciekawostką jest fakt, że w tej niebieskiej strefie 100-letnich mężczyzn jest dwukrotnie więcej niż 100-letnich kobiet. Pasterze w włoskiej prowincji Nuoro do warzyw (świeżych i suszonych) okazjonalnie spożywają mięso, a nawet wędliny. Jednak i tutaj bazą są warzywa i produkty zbożowe z pełnego ziarna. Dieta oparta jest na jęczmieniu, pszenicy, roślinach strączkowych i ziemniakach, do których dodawany jest nabiał - głównie z mleka koziego i owczego.

Dieta mieszkańców japońskiej Okinawy

Średnia długość życia na tej japońskiej wyspie to 84 lata! Mieszkający tu Japończycy zwykli codziennie raczyć się uznaną za jedną z najzdrowszych zup na świecie, czyli słynną zupą miso. W ich jadłospisie regularnie pojawiają się bataty, tofu, imbir i kurkuma. Rzadziej, ale spożywają też mięso, zwłaszcza wieprzowinę. Regułą, od której mieszkający na Okinawie Japończycy nie zwykli robić wyjątków, jest wstawanie od stołu zanim poczują sytość. Bardzo pilnują, by się nie przejadać.

Zdjęcie Właściwie dobrana dieta to gwarancja zdrowia i sprawności / 123RF/PICSEL

Dieta mieszkańców Kostaryki

Złotą zasadą mieszkańców północno-zachodniego półwyspu Kostaryki jest zjadanie wczesnej, lekkiej kolacji i nieprzejadanie się. Wśród najczęściej spożywanych produktów powtarzają się pomarańcze i inne cytrusy oraz gotowana kukurydza. Bazą jest ryż i czarna fasola. Dania tego rejonu są lekkostrawne i łagodne w smaku.

Dieta mieszkańców słynnego w Kalifornii miasta Loma Linda

Lokalizacja piątej niebieskiej strefy wzbudza największe zaciekawienie. Wszak Stany Zjednoczone słyną z wysoko przetworzonej żywności, nadwagi, otyłości i cukrzycy. A kalifornijskie miasto z długowieczności?

Mieszkańcy Loma Linda pokazują, że zawsze można pójść pod prąd. Unikają śmieciowego jedzenia, produktów typu fast food, używek, słodyczy, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych oraz napojów gazowanych. Piją czystą wodę i dbają o nawodnienie organizmu. Włączają do diety orzechy, świeże warzywa i owoce. Pamiętają o aktywności fizycznej i dożywają sędziwego wieku w dużo lepszej formie niż mieszańcy innych amerykańskich miast.