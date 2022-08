To dobija trzustkę! Tłuszcz oblepia ją z każdej strony

=

Napoje odtruwające wątrobę Trzustka to narząd gruczołowy w ciele człowieka, który odgrywa niezwykle istotną funkcję. Trzustka odpowiada za wydzielanie enzymów takich jak:

Trypsynę

Elastazy

Lipazę trzustkową

Amylazę

Chymotrypsynę

Karboksypeptydazy

Fosfolipazę

Esterazy

Enzymy te tworzą sok trzustkowy. Gruczoł, a właściwie jego enzymy, są niezbędne w procesie trawienia, dlatego gdy zaczyna zawodzić łatwo rozpoznać niepokojące objawy.

Trzustka zlokalizowana jest w tylnej części jamy brzusznej, mniej więcej na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Jak rozpoznać ból trzustki?

Ból trzustki objawia się bólem i dyskomfortem w obrębie nadbrzusza. Silny, ostry i promieniujący ból pojawiający się w okolicy pleców i nadbrzusza - najczęściej po lewej stronie często świadczy o trzustkowych problemach.

Od czego boli trzustka? Te produkty ją dosłownie niszczą

Zdjęcie Trzustka produkuje sok trzustkowy odpowiedzialny za prawidłowe trawienie pokarmów / 123RF/PICSEL

Na trzustkę ma niezwykle istotny wpływ to, co spożywamy i jaki styl życia prowadzimy. Aby pomóc trzustce poprawnie funkcjonować, należy wybierać dietę lekką, niezbyt tłustą, która nie będzie obciążać pracy tego organu.

Chude mięsa i wędliny, odtłuszczone mleko, chude twarogi, lekkostrawne warzywa, dobre nawodnienie organizmu, to klucz do zdrowej trzustki. Co wobec tego szkodzi trzustce? Należy tu zacząć od największego wroga tego organu: alkoholu i papierosów.

Osoby, które nałogowo palą papierosy i nadużywają alkoholu, są bardziej narażone na raka trzustki

- informuje American Journal of Gastroenterology.

Zdjęcie Gdy trzustka niedomaga, unikaj m.in. cebuli i ostrych przypraw / 123RF/PICSEL

Trzustka to jeden z tych narządów w ciele człowieka, którym alkohol szkodzi najbardziej. Na wespół z wątrobą stanowią istotną grupę organów, które gdy są atakowane przez alkohol, zaburzą pracę niemal całego organizmu.

Spożywany alkohol może powodować wzrost trójglicerydów, co jest jednym z czynników ryzyka zapalenia trzustki. Kolejnym czynnikiem zagrażającym trzustce jest zła, tłusta dieta.

Od jakiego jedzenia boli trzustka?

Zdjęcie Kapusta jest jednym z produktów niewskazanych w diecie osób borykających się z problemami z trzustką / 123RF/PICSEL

Wszystko, co ocieka tłuszczem stanowi wyjątkowe wyzwanie dla tego organu i znacząco obciąża jej pracę. Tak więc mięsa w panierce i smażone na głębokim tłuszczu potrawy są najgorszym wrogiem trzustki.

Osoby borykające się z zapaleniem trzustki powinny unikać:

tłustych mięs - baraniny, wieprzowiny i wołowiny

wyrobów mięsnych - parówki, salceson, pasztet

podrobów - żołądków, wątróbki, flaczków

cebuli

kapusty

fasoli

chleba razowego

ostrych przypraw

wszelkich słodyczy, głównie zawierających kakao, czekoladę

Wymienione wyżej produkty są niezwykle ciężkostrawne, podwyższają cholesterol oraz ciśnienie tętnicze, a także właśnie obciążają trzustkę.

Konsekwencje złej diety. Co robić, gdy boli trzustka?

Zdjęcie Ciężkostrawne potrawy powodują wzdęcia brzucha i objawy bólowe trzustki / 123RF/PICSEL

Na skutki złej diety, korzystania z używek jak papierosy i alkohol, oraz siedzącego trybu życia, nie trzeba długo czekać. W najgorszym przypadku takimi zachowaniami możemy doprowadzić do raka trzustki, a ten jest jednym z najgroźniejszych i najcięższych do leczenia spośród znanych nowotworów.

Mniej poważnymi, ale wciąż dotkliwymi konsekwencjami może być przewlekłe zapalenie trzustki, czy kamica trzustkowa. Gdy zaczynamy odczuwać ból trzustkowy pierwszym krokiem jest zastosowanie środków przeciwbólowych - niesteroidowych leków przeciwzapalnych, opioidów, a także preparatów, zawierających enzymy produkowane przez trzustkę, by odciążyć jej pracę.

Jednak każdą dolegliwość, która nie ustępuje po przyjęciu ogólnodostępnych leków przeciwbólowych i trwa przez kilka dni, należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem specjalistą. To on zaleci odpowiednie badania w kierunku chorób trzustki i zaleci dalsze leczenie.

