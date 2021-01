Walka o szczupłą sylwetkę to długa droga, która wymaga dyscypliny i wielu wyrzeczeń. Niektórzy próbują iść na skróty i decydują się na bardzo restrykcyjne diety, które zagwarantować mają szybką utratę kilogramów. Niestety, redukcja ta zwykle wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które mogą skończyć się wielomiesięcznym leczeniem. Przedstawiamy diety odchudzające, które mogą poważnie zaszkodzić.

Dieta Dukana



Był czas, kiedy dieta Dukana była jednym z najpopularniejszych sposobów na zrzucenie zbędnych kilogramów. Z pewnością nie można odmówić jej skuteczności. Efekty tej diety bywają naprawdę spektakularne - w bardzo krótkim czasie można schudnąć bowiem nawet 20 kg.



Niestety, jak podkreślają specjaliści, nie jest to zdrowy sposób na odchudzanie. Zasady są proste: należy spożywać przede wszystkim białka, zwłaszcza na początku diety, a także całkowicie wykluczyć węglowodany, nawet te pochodzące z warzyw i owoców.



Skutki diety Dukana mogą być opłakane. Dlaczego? Długotrwałe spożywanie tak dużej ilości białka obciąża nasze nerki i wątrobę. Pojawić się mogą również bóle i obrzęki wynikające z zakwaszenia organizmu, a także zaburzenia pracy mózgu - przede wszystkim zaburzenia pamięci i koncentracji.



Dieta Dukana powodować może także problemy z wypróżnianiem się (z powodu niedoboru błonnika), znaczne podwyższenie poziomu cholesterolu oraz niedobór witamin i minerałów. Nie należy zapominać również o efekcie jo-jo, który w przypadku diety Dukana jest niemal gwarantowany.



Monodiety



Monodiety to nic innego jak diety polegające na długotrwałym spożywaniu jednego produktu. To m.in. dieta kapuściana, jabłkowa, cytrynowa, bananowa, ogórkowa czy ryżowa. Ich głównym celem jest oczywiście szybkie zgubienie nadprogramowych kilogramów. I zwykle udaje się go osiągnąć. Niestety, dzieje się to bardzo dużym kosztem.



Monodiety są zwykle ubogie nie tylko w kalorie (1000-1500 kcal), ale i składniki odżywcze. Trzeba pamiętać, że organizm do prawidłowej pracy potrzebuje zróżnicowania. Niedobory witamin i minerałów skutkować mogą problemami zdrowotnymi.



Monodiety powodować mogą m.in. ból głowy, zawroty głowy, bóle brzucha, pogorszenie stanu cery i wypadanie włosów. Zdarza się, że u osób długotrwale stosujących monodietę pojawia się także anemia. Kolejną złą wiadomością jest fakt, że uzyskany efekt nie jest trwały. Zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy od zakończenia diety pojawia się efekt jo-jo.