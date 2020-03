​Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną?

Kasza gryczana w dobie epidemii, okazała się jednym z bardziej pożądanych produktów. Masowo wykupywana, szybko znikała z półek. I dobrze, gdyż to akurat wyjdzie nam na zdrowie. Nie dość bowiem, że jest smaczna, to do tego obniża cholesterol i reguluje ciśnienie.

Zdjęcie Dużą zaletą kaszy gryczanej jest obecny w niej jest błonnik /123RF/PICSEL

Kaszę gryczaną bez obaw mogą jeść chorzy na celiakię i nietolerujący glutenu. Przez to, że ma niski indeks glikemiczny polecana jest również chorym na cukrzycę. A ponieważ regularnie jedzona, dzięki dużemu stężeniu magnezu, reguluje ciśnienie krwi, powinna znaleźć się w menu zmagających się z nadciśnieniem.

Dużą zaletą kaszy gryczanej jest obecny w niej jest błonnik. Poprawia on pracę jelit, zapobiega wzdęciom, a także ułatwia odchudzanie, gdyż utrzymuje uczucie sytości przez długi czas. Co ważne, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i tłuszczów.

Ponadto jedzenie gryki wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, m.in. za sprawą dużej ilości antyoksydantów. Antyoksydanty wzmacniają naczynia krwionośne i działają przeciwzakrzepowo. Mało tego, spowalniają procesy starzenia się organizmu i wspomagają odporność.

A kto powinien unikać kaszy gryczanej? Chorzy na wrzody żołądka i dwunastnicy. Obecne w niej siarka, chlor i fosfor mają działanie zakwaszające, co ma negatywny wpływ na wymienione dolegliwości. Najlepiej wybierać kaszę gryczaną niepaloną, gdyż ma więcej wartości odżywczych.