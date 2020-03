Dodatek konopi siewnej zapobiega udarom i znużeniu

Nasiona konopi są bogate w zdrowe kwasy tłuszczowe – mają ich więcej niż jakakolwiek inna roślina na świecie! Dzięki temu przyczyniają się do poprawy profilu lipidowegozmniejszając ryzyko miażdżycy, zawału czy udaru. Dodatkowo zawierają dużo magnezu, dzięki czemu poprawiają koncentrację, zapamiętywanie i dodają energii.

Jeśli kupimy niełuskane nasiona konopi, warto je najpierw uprażyć na patelni

Kupimy ją w sklepach ze zdrową żywnością (zmielone łuskane nasiona konopi siewnej, 12 zł/100 g).

Nasiona mają lekko orzechowy smak. Jeśli kupimy niełuskane nasiona, warto je najpierw uprażyć na patelni - to wzmocni ich smak a dopiero potem zmielić.

Jemy 2-3 łyżki dziennie. Dodajemy je do owsianki, muesli, twarogu, jogurtu, deserów i sałatek. Stosujemy do zagęszczania sosów, zup i koktajli oraz jako posypkę do kasz i makaronów.

UWAGA! Konopia siewna i indyjska (potocznie zwana marihuaną) to dwie różne rośliny. Konopia siewna nie zawiera THC, czyli składnika psychoaktywnego, powodującego uzależnienie.