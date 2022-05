Spis treści: 01 Wysoki cholesterol - kiedy się martwić?

Wysoki cholesterol - kiedy się martwić?

Jeśli podejrzewamy u siebie podwyższony poziom cholesterolu w organizmie, w pierwszej kolejności powinniśmy wykonać lipidogram, czyli badanie krwi, oznaczające stężenie cholesterolu wraz z jego frakcjami. Badanie to sprawdza:

stężenie cholesterolu całkowitego

stężenie cholesterolu LDL

stężenie cholesterolu HDL

stężenie trójglicerydów

Normy dla stężenia cholesterolu we krwi wyglądają następująco:

stężenie cholesterolu całkowitego we krwi - poniżej 200mg/dL

stężenie cholesterolu LDL - poniżej 100 mg/dL

stężenie cholesterolu HDL - powyżej 35 mg/dL u mężczyzn i 40 mg/dL u kobiet

stężenie trójglicerydów - poniżej 150 mg/dL.

Nasz niepokój wzbudzić powinien szczególnie wysoki poziom "złego cholesterolu" LDL. Jeśli jest go w organizmie zbyt dużo, zaczyna on odkładać się w naczyniach tętniczych, a jego złogi tworzą tzw. blaszkę miażdżycową, odpowiedzialną m.in. za rozwój miażdżycy.



Za szczególnie niebezpieczny lekarze uznają poziom cholesterolu całkowitego, który przekracza 240 mg/dL oraz LDL powyżej 160 mg/dL. Tak wysokie stężenia cholesterolu, zarówno całkowitego, jak i LDL powinny skłonić nas do jak najszybszego wdrożenia leczenia, ale także zmiany diety i trybu życia.

Wysoki cholesterol: uważaj na te objawy

Wysoki poziom tzw. "złego cholesterolu" (LDL) początkowo nie daje żadnych objawów. Dopiero gdy w organizmie odłoży się go już naprawdę sporo i zaczyna rozwijać się miażdżyca, znać o sobie dają pierwsze dolegliwości, świadczące o chorobach układu krążenia. Należą do nich np.:

żółte zgrubienia w okolicy powiek i zgięciu łokcia

tworzenie guzków na ścięgnach

kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem

skurcze łydek i błyszcząca, naciągnięta skóra na stopach

szybkie męczenie się

bóle nóg

bóle w klatce piersiowej i choroba wieńcowa

Ponieważ można mieć wysoki poziom cholesterolu w organizmie i latami nie mieć o tym pojęcia, ważne jest by regularnie, szczególnie po 50. roku życia badać poziom jego stężenia we krwi, by zapobiec poważnym chorobom.

Jakie produkty podnoszą poziom cholesterolu? Lepiej ich unikaj!

W profilaktyce cholestrolowej główną rolę odgrywa właściwa dieta. Wszystkie pokarmy zawierające tłuszcze nasycone oraz produkty mocno przetworzone mają fatalny wpływ na nasze zdrowie i sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Tłuszcze nasycone to przede wszystkim tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, choć istnieje wśród nich wyjątek, a jest nim wciąż budzący kontrowersje olej kokosowy. Produkty, które najszybciej i najmocniej podnoszą poziom cholesterolu w organizmie to:

tłuste wędliny, boczek, kiełbasy i pasztety, słonina

sery topione, tłuste mleko i tłusta śmietana

produkty z olejem palmowym w składzie

fastfoody takie jak tłuste frytki czy burgery mięsne

dania gotowe

sery żółte

ciastka, szczególnie te z olejem palmowym w składzie

chipsy

potrawy smażone

Na drugim krańcu znajdują się natomiast produkty, które obniżają poziom cholesterolu we krwi. Jest to jednocześnie żywność, po którą generalnie powinniśmy sięgać jak najczęściej, ze względu na jej wartości odżywcze i pozytywny wpływ na zdrowie. W tej grupie znajdują się:

jajka, szczególnie na twardo lub w formie lekkiej jajecznicy

chude jogurty oraz kefir

pieczywo razowe

kasze - gryczana, jaglana, pęczak

brązowy ryż

świeże warzywa i owoce

chude mięso, najlepiej indyk i cielęcina, chude wędliny

sałatki owocowe, desery i soki bez cukry

z alkoholi dopuszcza się wino, najlepiej wytrawne

Zdjęcie Wysoki poziom złego cholesterolu może doprowadzić do rozwoju miażdżycy / 123RF/PICSEL

Jak szybko obniżyć cholesterol? Kluczowa jest dieta

Lekarze i dietetycy przekonują, że ważna w zapobieganiu miażdżycy jest właściwa dieta. Jeśli więc twoje wyniki badań nie nastrajają optymistycznie, warto już dziś wprowadzić kilka istotnych zmian. Kluczowa jest całkowita rezygnacja z czerwonego mięsa, a najlepiej mięsa w ogóle, przynajmniej na tych kilka tygodni. Lekarze dopuszczają oczywiście spożywanie chudej cielęciny czy indyka, ale trzeba pamiętać, że to właśnie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego najszybciej podnoszą poziom "złego cholesterolu".

Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie do diety świeżych warzyw i owoców, a jeśli przysparza to trudności, spożywanie zielonych soków np. z pietruszki, szpinaku, jarmużu, jabłek, gruszek czy marchwi. Biały chleb należy zamienić na ciemne, pełnoziarniste pieczywo, a biały ryż na kasze oraz dania na bazie soczewicy czy ciecierzycy. Niezdrowe przekąski takie jak ciastka czy chipsy należy zamienić na orzechy i owoce takie jak truskawki i jagody. Bez ograniczeń stosować możemy także jabłka, brokuły, marchew czy oliwki. Posiłki najlepiej przyrządzać na parze, pieczone w folii lub gotowane.

Kluczowe znaczenie w walce z podwyższonym cholesterolem ma także zmiana stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny. Palacze powinni zrobić wszystko, by jak najszybciej pożegnać się z nałogiem, a osoby spędzające każdą wolną chwilę przed telewizorem, znaleźć aktywność, która będzie sprawiać im przyjemność i której oddawać się będą regularnie. Sport jest bowiem bardzo silną bronią w walce z cholesterolem.

Zioła na obniżenie cholesterolu. Oczyszczają i pomagają schudnąć

Skutecznym sposobem na obniżenie poziomu cholesterolu w organizmie jest, obok właściwej diety i aktywności fizycznej, spożywanie suplementów i ziół, które usprawnią i przyspieszą ten proces. Niektóre z roślin mają bowiem zbawienny wpływ na nasz organizm i pomagają osiągnąć mu równowagę.

Produktem, który warto wprowadzić do diety obniżającej cholesterol, jest wyciąg z karczocha. Badania wykazały, że działa on żółciotwórczo i żółciopędnie, dzięki czemu znacznie ułatwia trawienie tłustych pokarmów. Karczoch chroni także wątrobę i usprawnia pracę woreczka żółciowego. Wyciąg z karczocha obniża cholesterol i reguluje poziom cukru we krwi. Karczoch ma również działanie odtruwające i wspomaga oczyszczanie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii.

Podobnie działa również wyciąg z ostropestu plamistego, który chroni wątrobę i regeneruje jej komórki, zapobiegając chorobom.

Obniżenie cholesterolu: Jakie przyprawy stosować?

By naturalnie i w miarę szybko obniżyć poziom cholesterolu we krwi, warto dodawać do ulubionych potraw przyprawy, korzystnie oddziałujące na pracę układu krwionośnego i oczyszczające organizm. Do grupy tej należą:

kurkuma

suszony imbir

pieprz cayenne

cynamon cejloński

Zdjęcie Siemię lniane pite regularnie również pomaga obniżyć cholesterol / 123RF/PICSEL

Sposób babci na obniżenie cholesterolu. Wyjątkowo prosty!

Istnieje też prosty, babciny sposób na obniżenie cholesterolu, a jest nim napój z siemienia lnianego. Wystarczy zalać wieczorem jedną łyżkę ziarenek gorącą wodą (mniej niż 200 ml), przykryć kubek i odstawić na noc. Rano należy wypić na czczo powstały płyn wraz z ziarenkami. Siemię lniane nie tylko obniża poziom złego cholesterolu, ale także usprawnia pracę układu pokarmowego, jest bogate w witaminy, błonnik i minerały, oczyszcza jelita oraz wspomaga proces odchudzania.