Masz za wysoki cholesterol? Wykonuj ten prosty "test ręki"!

Poziom cholesterolu powinien być przez nas uważnie monitorowany. Dotyczy to szczególnie osób, które mają w rodzinie krewnych borykających się z problemem zbyt wysokiego cholesterolu, ale także osób z nadwagą czy otyłością, palących papierosy, cierpiących na choroby układu krążenia oraz kobiet zażywających hormonalne środki antykoncepcyjne.

Ważny jest też wiek - im starsi jesteśmy, tym częściej powinniśmy badać poziom cholesterolu. Osoby po 50. roku życia powinny wykonywać pełny lipidogram - czyli określenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL oraz poziomu trójglicerydów - obowiązkowo raz na dwa lata, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zbyt wysoki poziom cholesterolu może doprowadzić do powstania i rozwoju niebezpiecznej dla zdrowia i życia miażdżycy, a także do bardzo groźnych zakrzepów. Mogą one doprowadzić do zatorów, udarów, ale także - o czym często zapominamy - do... utraty wzroku. Badania wykazały, że zakrzepy spowodowane zbyt wysokim cholesterolem mogą zablokować tętnicę siatkówkową, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia, a nawet utraty wzroku.





"Test ręki" na cholesterol. Na czym polega?

Oprócz regularnych badań lekarskich warto przeprowadzić bardzo prosty test, dzięki któremu będziemy mogli szybko zareagować na pojawiające się zaburzenia wzroku. Czas reakcji w tym wypadku jest kluczowy - nawet najmniejszy zator może wywołać poważne konsekwencje, a taki, który utrzymuje się ponad dwie godziny może doprowadzić do martwicy komórek nerwowych w siatkówce, co spowoduje utratę wzroku.



Co możemy zrobić? Jeśli nagle zauważymy, że pogorszył nam się wzrok, lekarze radzą, żebyśmy spróbowali wykonać "test ręki" i spróbowali policzyć palce u jednej dłoni. Jeżeli mamy z tym jakiekolwiek problemy, to poważny sygnał alarmowy i powinniśmy szybko udać się do lekarza.



Naszą czujność powinny wzbudzić nie tylko problemy ze wzrokiem, ale także ze słuchem, z pamięcią, a także zaburzenia erekcji.



"Zły cholesterol" - jak z nim walczyć?

Jeżeli zmagamy się ze zbyt wysokim poziomem, cholesterolu LDL, popularnie nazywanego "złym cholesterolem", powinniśmy przede wszystkim zmienić sposób żywienia i ograniczyć spożywanie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.



Najlepiej jeśli w takim wypadku przejdziemy na dietę śródziemnomorską, która jest od lat uznawana za najzdrowszą na świecie - ograniczone jest w niej czerwone mięso i tłuszcze zwierzęce, a promowane są warzywa, owoce, strączki, nasiona, chude mięso i ryby oraz zdrowe tłuszcze roślinne. Powinniśmy także rzucić palenie oraz mocno ograniczyć alkohol.



