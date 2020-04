Domowy detoks - jak naturalnie oczyścić organizm?

Każdego dnia chłoniemy toksyny - z pożywienia, powietrza, gleby oraz z przedmiotów codziennego użytku. Specjaliście ds. żywienia zachęcają do przeprowadzenia minimum dwóch kuracji oczyszczających w ciągu roku. Wiosna to idealny czas na detoks. Jak łatwo i "bezboleśnie" go wykonać?

Zdjęcie Podczas detoksu nie zapomnij o piciu herbatek ziołowych /123RF/PICSEL

Zatruwają nas sztuczne konserwanty i barwniki, rafinowane mąki, cukry i produkty pochodzenia zwierzęcego. Do tego dochodzi siedzący tryb życia, palenie papierosów, zanieczyszczone powietrze, chroniczny stres i zmartwienia. Nie ma się co dziwić, że żyjąc w ten sposób częściej chorujemy, pojawiają się problemy ze skórą oraz bóle brzucha i dyskomfort trawienny. Detoks może być jedynym słusznym rozwiązaniem problemów związanych ze złym samopoczuciem i spadkiem energii, jednak nie powinien kojarzyć się z głodówką. Wystarczy wyeliminować z diety kilka produktów, a na ich miejsce wprowadzić te o silnych właściwościach detoksykujących. Są one łatwo dostępne i niedrogie!

Co wykluczyć z diety na czas detoksu?

Oczyszczanie powinno trwać minimum tydzień. Na ten czas odstaw kawę, alkohol, papierosy, czarną herbatę, słodkie napoje gazowane, słodzone soki, białą mąkę, nabiał, jajka oraz mięso. Zrezygnuj też z cukru oraz zminimalizuj spożycie soli.



Zasady, które musisz znać