Badaj się regularnie

O tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć wiadomo nie od dziś. To dlatego regularne badania są tak ważne. Wiele osób ich unika, bojąc się postawionej diagnozy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wcześnie wykryty nowotwór w niektórych przypadkach można wyleczyć.

Warto więc zadbać o profilaktykę, czyli nie tylko ograniczyć czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów, ale także regularnie wykonywać badania. To właśnie brak systematyczności może okazać się zgubny. Głównie przez to, że objawy, które zmuszają pacjenta do zgłoszenia się do lekarza, pojawiają się w zaawansowanym stadium choroby.

Regularne badania pozwalają na wykrycie nowotworów na wczesnym etapie, a więc dają szanse na szybkie wdrożenie leczenia i wyzdrowienie.

Najczęstsze objawy raka

Wśród najczęstszych nowotworów złośliwych wyróżnia się m.in. raka płuc, piersi, prostaty, żołądka czy też krtani. W przypadku raka płuc do najczęstszych objawów należy kaszel, krwioplucie i ból w klatce piersiowej. Rak piersi może natomiast objawiać się powiększonymi węzłami chłonnymi pod pachami, krwistym wyciekiem z brodawki lub wyczuwalnym guzkiem.

Natomiast trudności w oddawaniu moczu lub częste parcie na pęcherz może oznaczać raka prostaty. Rak żołądka może wiązać się z bólami w nadbrzuszu, nudnościami i uczuciem pełności przy jedzeniu, a rak krtani często odznacza się bólem podczas przełykania czy też nawracającą chrypką.

Zdjęcie Ból w dolnej części pleców może sygnalizować raka jajnika / 123RF/PICSEL

Subtelne symptomy raka, których nie należy ignorować

Oprócz typowych objawów raka, wymienia się również te, które przez wiele osób są ignorowane ze względu na fakt, że nie są charakterystyczne i mogą dawać złudne wrażenie łagodnych schorzeń. Chorzy, którzy nie mają pojęcia, że w ich organizmie rozwija się nowotwór, wszelkie symptomy tłumaczą zmęczeniem, słabą odpornością czy też brakiem witamin.

Mimo że typowe objawy mogą się pojawić, dopiero gdy choroba jest w zaawansowanym stadium, to organizm już wcześniej może zacząć wysyłać nietypowe sygnały, które mają zwrócić uwagę, że dzieje się coś złego. Nie wystarczy jednak bierne przyglądanie się im i zastanawianie co mogą oznaczać. Powinny być odczytane jako znak, że konieczna jest konsultacja ze specjalistą.

Niepokojącym objawem powinien być nawracający ból głowy. To powszechna dolegliwość, więc często jest bagatelizowana. Trzeba jednak mieć na uwadze, że może sygnalizować m.in. guza mózgu. Zwłaszcza jeśli towarzyszą mu nudności, wymioty i zawroty głowy.

Powodem do odwiedzenia lekarza powinna być również nagła utrata wagi. Wiąże się ona nie tylko z chorobami nowotworowymi, ale także nieco łagodniejszymi jednostkami chorobowymi. Warto zwrócić uwagę, czy nie idzie to w parze z brakiem apetytu, osłabieniem i problemami ze spożywaniem posiłków, a także bólem ze strony układu pokarmowego.

Innym nietypowym symptomem mogą być stale mnożące się siniaki. Pojawiają się one u każdego, ale zazwyczaj da się je wytłumaczyć pewnymi urazami. Występowanie siniaków bez powodu może być objawem m.in. białaczki, dlatego też w momencie zaobserwowania takich zmian na skórze warto umówić się na wizytę do lekarza i wykonać badania krwi.

Zdjęcie Gorączka może również występować w przebiegu choroby nowotworowej lub stanowić jej objaw / 123RF/PICSEL

Ból pleców towarzyszy wielu osobom. Zazwyczaj pojawia się w wyniku przeciążenia, niewygodnej pozycji podczas snu, czy spędzania wielu godzin przed komputerem. Zdarza się jednak tak, że ból w dolnej części pleców może sygnalizować raka jajnika. W takiej sytuacji nie należy panikować. Warto zwrócić uwagę, czy jest nam znana przyczyna odczuwanego bólu oraz, czy samoistnie ustępuje. W przypadku nasilającego się bólu, który trwa przez dłuższy czas, warto wybrać się do lekarza.

Zgaga najczęściej jest kojarzona z refluksem żołądkowo-jelitowym. Jest również częstym objawem choroby wrzodowej żołądka, ale pojawia się również po spożyciu tłustych i ciężkostrawnych potraw. Poza tym zgaga może być jednym z sygnałów wysyłanych przez organizm w momencie nowotworów układu pokarmowego. Warto więc obserwować stan zdrowia i nie lekceważyć nawracającej zgagi.

Gorączka nie pojawia się tylko w momencie infekcji. Może również występować w przebiegu choroby nowotworowej lub stanowić jej objaw. Nie różni się ona niczym od tej, która występuje podczas łagodniejszych dolegliwości. Nieustępującej podwyższonej temperatury lepiej więc nie ignorować.

Nieregularne miesiączki są dość częstym problemem wśród kobiet. Przyczyn jest kilka i mogą to być m.in. zaburzenia hormonalne, stres czy też nieprawidłowa dieta. Problem ten pojawia się także podczas przebiegu zespołu policystycznych jajników. Nieregularne miesiączki są również objawem chorób nowotworowych m.in. nowotworu endometrium. W żadnym wypadku nie należy tego ignorować i koniecznie trzeba umówić się na wizytę do ginekologa.

Nie można również bagatelizować zmian pojawiających się na paznokciach lub pod nimi. Mowa tu przede wszystkim o czerniaku, który pod paznokciem może przypominać krwiaka. Przez to jest dość często bagatelizowany, a więc dość późno wykrywany. Występuje on rzadko, jednak mając na uwadze fakt, że czerniak jest złośliwym nowotworem, należy kontrolować wszelkie zmiany zarówno na skórze, jak i paznokciach oraz pod nimi.

Nietypowym symptomem raka mogą być również zaparcia. Przez wielu mogą być ignorowane ze względu na ich charakter. Dość często kojarzą się z nagłą zmianą odżywiania. Są one jednak jednym z tych sygnałów wysyłanych przez układ pokarmowy, które mogą oznaczać nowotwór. Częste zaparcia mogą być objawem m.in. raka jajnika.

Poza tym nie należy bagatelizować zmian pojawiających się w jamie ustnej i na wargach. Często nie wzbudzają żadnych podejrzeń i są kojarzone z małymi stanami zapalnymi bądź aftami. Powinny jednak budzić niepokój w momencie, gdy utrzymują się przez długi okres.

***

