Dziesięć symptomów cukrzycy

Cukrzyca to wyjątkowo podstępna choroba, która stopniowo wyniszcza organizm. Nazywana jest cichym zabójcą, bo nie boli, a jej objawy łatwo zbagatelizować lub przypisać innym przyczynom. Na jakie symptomy powinieneś zwrócić uwagę?

Zdjęcie Profilaktyka to nie powód do strachu. Im wcześniej cukrzyca zostanie wykryta, tym lepiej /123RF/PICSEL

O tym, że ból najskuteczniej dyscyplinuje w szukaniu pomocy medycznej nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz zmagał się z bólem zęba. Jednak wiele poważnych chorób rozwija się podstępnie, a długotrwały brak diagnozy działa tylko na twoją niekorzyść. Jakie sygnały świadczyć mogą o cukrzycy?

Częste i nadmierne oddawanie moczu

Jednym z najwcześniejszych objawów cukrzycy jest wielomocz, czyli częste oddawanie moczu w dużych ilościach. Choć przypadłość taką można przypisać i innym dolegliwościom, częstej potrzeby oddawania moczu, zwłaszcza jeśli mikcja przerywa sen, nie można bagatelizować.

Ciągłe uczucie pragnienia

Skrajne pragnienie jest jednym z wyraźnych objawów cukrzycy. Częste mikcje skutkują odwodnieniem komórek i wzmagają pragnienie. Jeśli jednak przyczyną pragnienia jest zbyt wysoki poziom cukru we krwi, trudno je zaspokoić. Mimo wypijania dużych ilości wody wciąż odczuwasz pragnienie? Koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Napady głodu

Częste napady głodu to kolejny niepokojący sygnał, który może świadczyć o rozwijającej się cukrzycy. Zaburzenia wchłaniania glukozy powodują, że diabetycy częściej odczuwają głód i jedzą zbyt dużo. Komórki w ciele cukrzyka są na ciągłym deficycie energetycznym, a dostarczanie kolejnych racji pokarmowych może tylko zaostrzyć problem. Przy nierozpoznanej i, co logiczne, niekontrolowanej cukrzycy skutkować będzie szybkim wzrostem poziomu cukru we krwi. Obserwujesz niepohamowane napady głodu - koniecznie porozmawiaj o tym z lekarzem.

Niewyjaśniona utrata wagi

Choć z cukrzycą kojarzy się raczej otyłość i nadwaga, to gwałtowny spadek masy ciała, zwłaszcza jeśli nie podejmowałeś w tym kierunku żadnych wysiłków, powinien zapalić ci lampkę ostrzegawczą. Dlaczego rozwijająca się w organizmie cukrzyca może skutkować redukcja wagi? Sprzyjać będzie temu częste oddawanie moczu, a tym samym nadmierna utrata wody z organizmu oraz zaburzenia wchłaniania kalorii z gwałtownego spadku masy ciała, którego nie wolno bagatelizować.

Wśród częstych symptomów rozwoju cukrzycy wymienia się ponadto:

- spadek odporności i większą podatność na infekcje;

- spadek sił witalnych i przewlekłe zmęczenie;

- nawracające infekcje dróg moczowych;

- problemy skórne i powolne gojenie się ran;

- niewyraźne widzenie;

- mrowienie i drętwienie kończyn.

Nie można bagatelizować żadnych objawów, im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, tym większe są szanse na lepsze jej kontrolowanie.

Ewa Koza, mamsmak.com