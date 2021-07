Dziurawiec: Właściwości lecznicze

Dziurawiec: gdzie go szukać?

Nie natrudzimy się nadmiernie, żeby znaleźć ziele świętojańskie. To druga, rzadziej używana, nazwa rośliny. Bylina manifestuje swoją obecność intensywną żółcią kwiatów i żywą zielenią liści. Natkniemy się na nią na polanach, łąkach i obrzeżach lasów, a także terenach podmiejskich.



Kwitnie latem, a dokładnie od czerwca do września. I właśnie na okres kwitnienia przypada czas zbioru ziela. Nie warto zrywać rośliny, która już przekwitła. I nie opłaca się pochopnie korzystać z niej latem. Dlaczego? O tym za chwilę. Na początek prześledźmy atuty dziurawca, bo ma ich sporo.

Reklama

Dziurawiec: siła drzemiąca w naturze

Zamiast łamać sobie język fikuśnymi nazwami składników odżywczych dziurawca, lepiej wypunktujmy korzyści płynące z tej rośliny. Dziurawiec działa antybiotycznie, moczopędnie i przeciwbiegunkowo. Uszczelnia naczynia krwionośne i obfituje w dwie kluczowe witaminy o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Mowa o witaminie A i C. Co z tego wynika? Że stosowany umiejętnie może nam pomóc w niejednej awaryjnej sytuacji zdrowotnej.

Dziurawiec na lepsze trawienie

Zatrucia pokarmowe, zwłaszcza w podróży, do rzadkich nie należą. Warto mieć coś pod ręką. Najlepszym wyborem będzie zawsze to, co serwuje natura, a jedną z opcji jest ziele dziurawca. Działa przeciwbiegunkowo i rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Jest skuteczny przy zaburzonym wydzielaniu soków trawiennych i żółci. Sprawdza się przy bólach brzucha, stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, przyspieszonej perystaltyce jelitowej, wzdęciach i innych dolegliwościach wynikających z zaburzenia prawidłowego metabolizmu.

Zdjęcie Dziurawiec to doskonałe remedium na problemy z trawieniem / 123RF/PICSEL

Napar z dziurawca

Jak go spożywać? Najlepiej w postaci naparu, który pijemy 2-3 razy na dobę, przed lub po posiłku. Ale to nie jest wszystko jedno. Dziurawiec wypity przed jedzeniem pobudza wydzielanie soków trawiennych i żółci. Podany po posiłku działa rozkurczowo, stymuluje metabolizm i zapobiega nieprzyjemnym wzdęciom.

Dziurawiec: ostrożnie, bo lato!

Z jednej strony może być doskonałym remedium na wakacyjne zatrucia pokarmowe, a z drugiej nie zawsze będzie wskazany. O co chodzi?



Jeden z jego składników (hipercyna) zwiększa wrażliwość naszych komórek na światło słoneczne. Dlatego stosując napary latem, narażamy się na poparzenia, a nawet porażenia słoneczne. I nie chodzi tylko o plażowanie. Są przecież osoby, które - z uwagi na wykonywany zawód - są narażone na przebywanie w pełnym słońcu w trakcie pracy.

Dziurawiec a stosowane leki

Słońce nie jest jedynym hamulcem w korzystaniu z dobroczynnych właściwości ziela dziurawca. Roślina wpływa na stosowaną farmakoterapię, dlatego jeśli zażywasz na stałe jakieś leki, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym zanim włączysz ją do menu.

Ostrożność powinny zachować szczególnie osoby objęte chemioterapią, leczeniem zakażenia wirusem HIV, ze schorzeniami wątroby i będące w trakcie antykoncepcji hormonalnej. Dziurawiec nie powinien być stosowany przy terapii antydepresyjnej oraz po przeszczepach narządów. Zwiększa ryzyko ich odrzucenia.

Ewa Koza, mamsmak.com

Przeczytaj również:

Melisa na łagodne trawienie

Siedem sposobów na lepsze trawienie

Zobacz również: