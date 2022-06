E, jak eliksir. Prawdziwy zastrzyk młodości i witalności

Choć coraz więcej mówi się o potrzebie akceptacji ciała i wieku, nikomu nie marzy się ani wiotka skóra, ani grube zmarszczki. Nawet gdyby cały świat medycyny estetycznej i najdroższych kremów stanął na głowie, nic nie pobije znaczenia mądrej diety, również w aspekcie hamowania procesów starzenia. Skalpele i kremy nie zadziałają od środka. A to przepis na sukces, czyli naturalny zdrowy wygląd. Co włączyć do diety, by zatrzymać młodość jak najdłużej? Witaminę E, na wiele sposobów!

Zdjęcie Wysoką zawartością witaminy E mają m.in. marchew i buraki / 123RF/PICSEL