​Ekspert zdradził przepis na antydepresyjne smoothie z kefirem i masłem orzechowym

Wielu specjalistów jest zdania, że właściwie zbilansowana dieta może być skutecznym sposobem na zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Do tego grona należy dr Drew Ramsey, znany psychiatra i autor książek poświęconych wpływowi odżywiania na psychikę. Ekspert podzielił się przepisem na pożywne smoothie, które wspiera pracę układu nerwowego i poprawia kondycję mózgu.

Bazę pożywnego smoothie według przepisu eksperta stanowią kefir, masło orzechowe i kakao

Nie jest tajemnicą, że dieta odgrywa istotną rolę w kontekście zachowania doskonałego zdrowia - nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. Za sprawą właściwie skomponowanego jadłospisu możemy bowiem wyraźnie poprawić funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego, zapobiegając takich schorzeniom, jak depresja czy stany lękowe. Jeśli zależy nam na wzbogaceniu codziennego menu o przekąskę, która "odżywia mózg", zainspirujmy się przepisem dra Drew Ramseya, psychiatry i autora książki "Eat to Beat Depression and Anxiety: Nourish Your Way to Better Mental Health in Six Weeks" poświęconej wpływowi diety na zdrowie psychiczne.

"Pracując z pacjentami borykającymi się z depresją i stanami lękowymi, zadaję im wiele pytań na temat ich stylu życia. Jedno z nich głosi: "Co jesz?". Nauka wielokrotnie dostarczała nam informacji na temat tego, jak za pomocą żywności możemy wyeliminować objawy wielu psychicznych zaburzeń. Choć odpowiednia dieta z pewnością nie wystarczy, by zapobiec depresji czy ją wyleczyć, jest niewątpliwie istotnym elementem układanki" - wyjaśnia dr Ramsey w rozmowie z portalem "Well & Good". I dodaje, że antydepresyjny jadłospis powinien obfitować w pokarmy zawierające takie składniki, jak magnez, żelazo, probiotyki i przeciwutleniacze.

Bazę pożywnego smoothie według przepisu eksperta stanowią więc kefir, masło orzechowe i kakao. "Regularne spożywanie kakao jest skuteczną bronią w walce z depresją. Nie tylko poprawia to pamięć i funkcje poznawcze, ale także wpływa na nastrój. Orzechy z kolei są skarbnicą korzystnych dla mózgu zdrowych tłuszczów. Szczególnie wartościowe są orzechy brazylijskie, gdyż zawierają mnóstwo selenu, który wpływa na komórki układu nerwowego. Niski poziom selenu powiązany jest z lękiem, agresją, dezorientacją i depresją. Równie istotnym składnikiem jest kefir, który posiada trzy razy więcej probiotyków niż jogurt. Z pewnością słyszeliście o tym, że zdrowe jelita są silnie skorelowane ze zdrowiem mózgu i dobrym samopoczuciem" - tłumaczy dr Ramsey.

Do przygotowania jednej porcji antydepresyjnego koktajlu będziemy potrzebować 3 szklanki pełnotłustego kefiru, 1 szklanki wody, szklanki świeżego szpinaku, średniej wielkości banana, dwóch łyżek kakao, dwóch łyżek masła orzechowego,dwóch2 orzechów brazylijskich oraz kilku kropli ekstraktu z migdałów. "Wszystkie składniki umieść w blenderze o dużej mocy, a następnie blenduj przez 45 sekund, aż uzyskasz gładką masę. Przelej napój do szklanki i natychmiast wypij" - instruuje ekspert.