Fasolka szparagowa – żółta czy zielona? Czym się różnią, którą lepiej jeść?

W fasolce szparagowej lubuje się kuchnia francuska, ale ten roślinny przysmak doskonale komponuje się również z daniami kuchni polskiej. Zarówno żółta, jak i zielona dobrze smakuje dodana do potraw na bazie ryb i mięs, a także typowych dla kuchni wegetariańskiej. Czym, poza kolorem, różni się żółta od zielonej?

Zielona fasolka szparagowa

Zielona jest wyrazista w smaku. Obfituje w chlorofil - silny przeciwutleniacz, a także ważną dla zdrowej skóry i oczu witaminę A. Zielona fasolka jest niezwykle cennym źródłem kwasu foliowego, dlatego to ona powinna królować na talerzach kobiet ciężarnych. Na bazie zielonej można przygotować wykwintne sałatki. Doskonale komponuje się z makaronami czy ryżem, a także innymi warzywami, jak chociażby cukinią, marchwią czy ogórkiem kiszonym oraz z owocami. Tu sprawdzą się truskawki lub gruszki.

Żółta fasolka szparagowa

Żółta jest delikatniejsza, zdaniem koneserów smaku, wręcz kremowa. Jest wyjątkowo bogata w dwa, ważne dla zdrowia składniki mineralne: kluczowy dla serca potas i niezbędny dla prawidłowego przebiegu większości procesów życiowych fosfor.

Żółtą warto dodać do dań na bazie ryb i mięs. Można też przygotować z niej pyszną, pożywną zupę.

Fasolka szparagowa w diecie odchudzającej i dla diabetyków

Obie fasolki szparagowe mają niską wartość energetyczną i równie niski indeks glikemiczny (IG = 15). Dodatkowo - jak dowodzą obserwacje naukowe - zawarte w fasolce białko, pomaga "trzymać w ryzach" poziom cukru we krwi. Te argumenty czynią z fasolki szparagowej produkt pożądany w diecie diabetyka, osoby z insulinoopornością i każdej, która jest genetycznie obciążana zaburzeniami w obrębie gospodarki węglowodanowej.

Warto włączyć ją również do diety w trakcie redukcji masy ciała. Syci, bo zawiera znaczne dawki błonnika, a jednocześnie w aż 90 proc. składa się z wody. Jest niskokaloryczna. Włączona do jadłospisu pomoże zapanować nad apetytem i pozbyć się niechcianych, nadprogramowych kilogramów.

Fasolka szparagowa w diecie bezmięsnej

Coraz więcej osób rezygnuje z jedzenia mięsa albo ogranicza jego spożycie. Przesłanek ku temu jest sporo. Niezależnie od motywacji, trzeba pamiętać, że nie możemy poprzestawać jedynie na eliminowaniu ważnych makroskładników. To pułapka i prosta droga do problemów zdrowotnych.

Mięso jest cennym źródłem białka. Skoro decydujemy się spożywać go mniej, wprowadźmy do diety białko roślinne. Najlepiej z różnych źródeł. Doskonałym wyborem jest tu fasolka szparagowa. Jej białko ma skład zbliżony do białka odzwierzęcego, a białko jest bardzo ważnym składnikiem odżywczym. Nie możemy go wykluczać ani rygorystycznie ograniczać. Ono buduje nasze nowe komórki. Nie tylko na etapie intensywnego wzrostu, ale przez całe życie, bo nasze komórki cyklicznie obumierają. Nowe powstają z tego, co zjadamy.

Fasolka szparagowa w diecie kobiety ciężarnej

Fasolka szparagowa obfituje w cenny dla prawidłowego rozwoju płodu kwas foliowy, który chroni przed powstaniem wad cewy nerwowej. Zawiera też znaczne ilości witaminy K, która stymuluje wchłanianie wapnia zapobiegając utracie gęstości kości. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla kobiety, w łonie której rozwija się nowe życie.

Wiele ciężarnych skarży się na osłabienie kości i zębów. Bo przy niewłaściwie zbilansowanej diecie, kościec dziecka tworzy się kosztem kośćca matki. Dlatego zarówno podaż kwasu foliowego, jak i witaminy K jest niezwykle ważna w trakcie całego okresu ciąży. Fasolka szparagowa ma oba te składniki.

Ważne: Fasolka szparagowa wymaga obróbki termicznej!

Fasolka szparagowa wymaga obróbki termicznej. Nie może być spożywana na surowo. W naturalnej postaci zawiera toksyczne białko, które zostaje zneutralizowane pod wpływem wysokiej temperatury.