Główny Inspektorat Sanitarny informuje o produktach spożywczych, które nie spełniają norm i mogą potencjalnie zagrozić konsumentom. W specjalnych komunikatach podaje nazwę takiej żywności, określając jej rodzaj i charakterystykę podejrzewanego zagrożenia. Opisuje także działania, które zostały podjęte lub te, które są planowane. Od początku roku na oficjalnej stronie GIS pojawiło się kilka ostrzeżeń. W produktach wykryto m.in. kawałki szkła, niebezpieczne substancje czy salmonellę. Poniżej publikujemy dokładnie informacje o tym, co w ostatnim czasu zostało wycofane ze sprzedaży.

Reklama

Zalecenia GIS dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, po spożyciu wymienionego w komunikacie produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Zobacz również: Kolejne produkty wycofane ze sprzedaży. Od 1 marca bezwzględny zakaz



Ostrzeżenie GIS: Wycofanie jednej partii produktu „mięso mielone wołowe, 400 g”

Ostrzeżenie GIS z 1.03.2022 r.

W jednej z pięciu próbek mięsa mielonego, dostępnego w dużej sieci handlowej wykryto salmonellę. - Przedmiotowy produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy - czytamy na stronie. Jak informuje GIS, producent mięsa po otrzymaniu informacji wszczął procedurę wycofania z rynku zakwestionowanej partii mięsa mielonego. Lidl zdecydował o wstrzymaniu sprzedaży przedmiotowej partii.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: RZEŹNIK CODZIENNA DOSTAWA Mięso mielone wołowe 400 g

Numer partii: 00814922

Termin przydatności do spożycia: 02.03.2022

Producent: Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30063801 WE

Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Zdjęcie Jedna z zup instant została uznana za niebezpieczną dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie jednej partii zupy instant

Ostrzeżenie GIS z 1.03.2022 r.

W jednej partii zupy instant Nongshim Shin Kimchi, 120 g wykryto tlenek etylenu. To substancja szkodliwa dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolone. - Odbiorcy w Polsce podjęli działania mające na celu wycofanie wskazanej partii produktu - poinformował GIS.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Nongshim Shin Kimchi, 120 g

Data minimalnej trwałości: 19.05.2022

Producent : Nongshim Co.,LTD., 370 Shindaebang-Dong, 156-709 Seul

Kraj pochodzenia: Korea Południowa

Numer partii: TE21

Zobacz również: Kosztowne błędy klientów. To dlatego przepłacasz w sklepie

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie określonych partii herbatki na odchudzanie

Ostrzeżenie GIS z 28.02.2022 r.

Firma Synoptis Pharma Sp. z o.o. wycofała ze sprzedaży herbatki dla odchudzających się APTEO. Powodem takiej decyzji było wykrycie w surowcu do jej produkcji tlenku etylenu, czyli substancji szkodliwej dla zdrowia (nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji).

Zdjęcie GIS wycofał ze sprzedaży popularną herbatę. Wadliwego produktu pod żadnym pozorem nie wolno spożywać - może stanowić zagrożenie dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie niektórych partii batonów zbożowych

Ostrzeżenie GIS z 15.02.2022 r.:

W surowcu, który wykorzystano do produkcji batonów zbożowych wykryto tlenek etylenu. Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny: - Firma Bakalland S.A. rozpoczęła wycofywanie batonów, do których został użyty kwestionowany surowiec. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał decyzję administracyjną nakazującą wycofanie wskazanych partii produktów z obrotu handlowego.

Szczegóły wycofanych produktów:

BA!lans Baton Waniliowe Cappucino, 38 g:

Numer partii: 0002326697 (data minimalnej trwałości: 31.07.2022)

Numer partii: 0002318934 (data minimalnej trwałości: 31.05.2022)

Numer partii: 0002312337 (data minimalnej trwałości: 31.03.2022)

Numer partii: 0002322091 (data minimalnej trwałości: 30.06.2022)

MIX batonów BA!lans

0002320540 - ww. nr partii widnieje na opakowaniu zbiorczym - kartonie, w którym znajduje się mix batonów o różnych nr partii i smakach, w tym baton kwestionowany o nr partii 0002318934 (data minimalnej przydatności: 31.05.2022)

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie partii mrożonych klopsików

Ostrzeżenie GIS z 11.02.2022 r.

Firma IKEA wycofała ze sprzedaży mrożone klopsiki warzywne HUVUDROLL w paczkach po 1000 g z datą minimalnej trwałości 26/10/2022 ze względu na ryzyko obecności plastikowych elementów w produkcie. - Produkt można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany - poinformował sklep.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: mrożone klopsiki warzywne HUVUDROLL, 1000 g

Data minimalnej trwałości: 26/10/2022

Kod kreskowy: 1.704.877.95.0008

Nr artykułu: 704.877.95

Zdjęcie Na liście wycofanych przez GIS produktów pojawiają się m.in. przetwory warzywne / 123RF/PICSEL

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie partii buraczków pasteryzowanych

Ostrzeżenie GIS z 25.01.2022 r.

Firma VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. postanowiła wycofać partię buraczków pasteryzowanych (wiórki). Powodem była skarga jednego z klientów, który w zakupionym produkcie znalazł fragmenty szkła.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Buraczki pasteryzowane wiórki á 420 g

Numer partii: 25.08.2022/A

Data minimalnej trwałości: 25.08.2022

Producent: VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355 Działoszyn, ul. Sadowska 10

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie niektórych partii batonów marki Vitanella, BA! i YEMGO

Ostrzeżenie GIS z 18.01.2022 r.

Firma Bakalland S.A. poinformowała Główny Inspektorat Sanitarny o wycofaniu konkretnej partii batonów marki Vitanella, BA! i YEMGO ze względu na zanieczyszczenie fragmentami szkła surowca wykorzystanego do ich produkcji. Klienci otrzymali także informacje o możliwości zwrotu batonów do miejsca zakupu lub bezpośrednio do producenta.

Bakalland Baton BA! 5 orzechów 40g - nr partii: 0002330006

Bakalland Baton BA! 5 orzechów 40g - nr partii: 0002331752

Bakalland Baton YEMGO czekoladowo-bakaliowy 40g - nr partii: 0002330871

Bakalland Baton BA!lans Orzechowe Słone Trio 35g - nr partii: 0002331492

Baton BA! Protein Banan 35g - nr partii: 0002332366

Vitanella Baton musli orzech arachidowy i laskowy 40g - nr partii: 0002329041

Vitanella Baton musli orzech arachidowy i laskowy 40g - nr partii: 0002330055

Vitanella Baton musli orzech arachidowy i laskowy 40g - nr partii: 0002332122

źrodło: gis.gov.pl

Zobacz również: Sztuczki producentów żywności, czyli jak kupujemy mniej za więcej

***