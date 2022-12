Zdjęcie Suplement diety na potencję został wycofany z rynku/ zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Ostrzeżenie GIS. Tych tabletek nie zażywaj

Główny Inspektorat Sanitarny wydał 14 grudnia 2022 r. decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku preparatu BOOSTERON HARDCORE TESTOSTERONE BOOSTER o numerze partii 2GREJ6 i terminie ważności do 5 lipca 2024 r. Suplement diety podnoszący poziom testosteronu w organizmie, kierowany był do osób uprawiających sport (zawodowo i rekreacyjnie) oraz do mężczyzn po 30 roku życia, którzy chcieli zachować wysoką sprawność seksualną.



Substancje zakazane w suplemencie diety

Kontrola GIS wykazała obecność w suplemencie diety dwóch zakazanych składników:

Johimbiny — substancja stosowana do jako środek w leczeniu zaburzeń erekcji. Alkaloid stymuluje ośrodek w rdzeniu kręgowym odpowiedzialny za erekcję i wzmaga wytrysk nasienia. Johimbina była też używana w suplementach diety, jako “spalacz tłuszczu". Jednak ze względu na szkodliwe skutki uboczne johimbina została zakazana w żywności i suplementach diety w 2019 r. Substancja może powodować między innymi: drżenie mięśni, wzrost ciśnienia krwi, kołatanie serca, bóle i zawroty głowy, nadmierną potliwość, wymioty, nudności, bezsenność, zaburzenia wzroku, w dużych dawkach wywołuje halucynacje, a jej przedawkowanie może prowadzić do zawału, a nawet śmierci.

Ibutamorenu — substancja znana jest też pod nazwą MK-677, a jej działanie polega na pobudzaniu produkcji hormonu wzrostu, jednak ze względu na brak długich badań długoterminowych nad jej działaniem, Zespołu do spraw Suplementów Diety działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej uznał, że nie może być ona stosowana w żywności, a do takiej zaliczane są suplementy diety.



GIS wycofuje preparat. Producent informuje klientów

GIS podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku produkty z niedozwolonymi substancjami. Wszyscy klienci, do których producent posiadał dane kontaktowe, zostali poinformowani, że powinni przestać przyjmować suplement.



